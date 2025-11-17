Ouvir
Ataque na Ucrânia obriga a evacuar aldeia fronteiriça na Roménia

17 nov, 2025 - 20:34 • Redação

As autoridades romenas evacuaram a comuna de Ceatalchioi depois de um ataque russo ter incendiado um navio-cisterna carregado com GPL no Danúbio, próximo da fronteira com a Ucrânia. O risco de explosão levou à retirada de toda a população.

A+ / A-

O Governo romeno evacuou a comuna de Ceatalchioi, junto à fronteira com a Ucrânia, depois de um ataque com drones lançado pela Rússia ter incendiado um navio-cisterna carregado com gás no Danúbio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O incêndio atingiu o navio turco ORINDA, ancorado na zona ucraniana de Izmail, a poucos metros da aldeia romena de Plauru. O presidente da comuna, Tudor Cernega, alertou para o perigo iminente, afirmando que o navio “pode explodir a qualquer momento”.

Segundo o autarca, as equipas de emergência percorreram todas as habitações para garantir a evacuação total da população e dos animais.

“Verificámos casa a casa, retirámos também os animais, fechámos o trânsito, o perigo é grande”, disse à estação “Digi24”.

A Roménia confirmou que o incêndio resultou de um “ataque com drones realizado no território da Ucrânia”, que deixou o navio carregado com GPL “envolto em chamas” na área portuária de Izmail.

A tripulação do navio-cisterna, com capacidade para transportar cerca de 6,8 milhões de litros de gás liquefeito de petróleo, foi igualmente evacuada depois de as chamas se terem tornado incontroláveis. Imagens divulgadas localmente mostram nuvens densas de fumo e labaredas a erguer-se da embarcação.

