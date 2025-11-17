Ouvir
Ataque russo fez três mortos em Kharkiv e atingiu navios em Odessa

17 nov, 2025 - 08:19 • Redação com Lusa

Entre os feridos encontram-se três crianças.

Os ataques russos durante a última noite fizeram três mortos e 10 feridos na região Kharkiv, nordeste da Ucrânia, e destruíram navios e instalações portuárias em Odessa, sul do país, disseram hoje as autoridades militares.

De acordo com Vitali Karabanov, chefe regional da administração militar ucraniana, pelo menos três civis morreram e 10 ficaram feridos na sequência de um ataque russo com mísseis contra Balaklia, Kharkiv, nordeste da Ucrânia.

O mesmo responsável disse que o ataque com mísseis atingiu uma zona perto de edifícios de habitação.

A informação foi confirmada, no entretanto, por outro responsável ucraniano que, via Twitter, partilhou imagens do resultado dos ataques.

Balaklia situa-se a 60 quilómetros do ponto mais próximo das zonas de combate. A cidade tinha uma população de mais de 26 mil habitantes antes da guerra.

Um outro ataque russo danificou instalações e vários navios no porto de Odessa, sul da Ucrânia, disse o governador da região, Oleg Kiper.

Tratou-se de um ataque que visou navios, instalações portuárias e centrais de energia em "vários pontos de Odessa".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia e lançou um ataque de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.

