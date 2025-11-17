Ouvir
"Atentado à bomba". Explosão na ferrovia na Polónia foi "ato de sabotagem"

17 nov, 2025 - 09:10 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Primeiro-ministro polaco assegura que explosão de um troço da linha férrea entre Varsóvia e Lublin foi "ato de sabotagem sem precedentes".

Uma explosão num troço da linha férrea entre Varsóvia e Lublin, na Polónia, este domingo, está agora a ser tratada como um "atentado à bomba".

Segundo o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a explosão ferroviária trata-se de "ato de sabotagem sem precedentes", que visou "a segurança do Estado polaco e dos seus cidadãos", afirmou esta segunda-feira Tusk, depois de visitar o local do incidente.

Na rede social X, antigo Twitter, o primeiro-ministro polaco fala mesmo em "atentado à bomba".

"Uma investigação está em andamento. Como aconteceu em casos anteriores deste género, perseguiremos os responsáveis, independentemente de quem sejam", assegura.

Tusk tinha declarado anteriormente que a explosão de domingo foi causada por um ato de sabotagem. Numa publicação feita minutos antes, o primeiro-ministro polaco admitia que, "infelizmente, as piores suspeitas foram confirmadas".

O incidente aconteceu este domingo e não terá causado quaisquer feridos. Desconhece-se, para já, qual a extensão dos danos causados.

[Notícia atualizada às 09h24 de 17 de novembro de 2025 com mais detalhes]

