Bélgica compra drones kamikaze para reforçar defesa contra incursões

Segundo Francken, o plano de defesa será alargado no futuro com um investimento total de 500 milhões de euros , incluindo sistemas de radar avançados e reforço das capacidades de interferência eletrónica. O ministro não avançou qualquer calendário para a execução desta fase mais ampla.

O modelo adquirido, denominado "Blaze", é um drone autónomo concebido para detetar e neutralizar drones hostis. O acordo integra-se num pacote de 50 milhões de euros destinado à defesa anti-drone, embora não tenha sido revelada a parcela atribuída especificamente à Origin Robotics.

As autoridades belgas atribuem os incidentes a uma possível interferência russa, embora admitam não possuir provas concretas. "Em poucas semanas, também nós teremos estes drones de contramedida a reforçar as nossas capacidades" , escreveu Francken na rede X, publicando uma fotografia com um dos dispositivos nas mãos, tirada na fábrica da empresa em Riga.

A Bélgica assinou um contrato com a empresa letã Origin Robotics para a compra de drones kamikaze de uso defensivo, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa, Theo Francken. A decisão surge após várias incursões de drones que afetaram aeroportos, bases militares e uma central nuclear no país.

União Europeia quer criar “muralha de drones” para proteger espaço aéreo

A crescente ameaça de drones não tripulados no espaço aéreo europeu levou os líderes da União Europeia a anunciar, em outubro, a criação de uma “muralha de drones”, um sistema de defesa destinado a detetar, seguir e neutralizar incursões aéreas.

A decisão foi tomada numa reunião em Copenhaga, na Dinamarca, e visa sobretudo reforçar a segurança nas fronteiras orientais da NATO.

A chamada “drone wall” será uma rede de sensores, tecnologia de guerra eletrónica e armamento, formando um escudo defensivo em várias camadas. O seu objetivo é duplo: monitorizar potenciais ameaças, particularmente vindas da Rússia, e garantir a defesa aérea contra drones.

Não se tratará de um sistema único e centralizado da União Europeia, mas antes de uma rede de sistemas nacionais interoperáveis, com apoio comunitário para acelerar aquisições e a integração plena com as defesas da NATO.

O sistema poderá incorporar drones defensivos, preparados para interceptar e destruir outros drones em voo.

A guerra na Ucrânia mostrou a vulnerabilidade das infraestruturas face a ataques massivos com drones, sobretudo os chamados “kamikaze”, como os Shahed utilizados pela Rússia. Estes são lançados em ondas sucessivas, em grandes quantidades, com o objetivo de sobrecarregar os sistemas defensivos.