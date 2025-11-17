Ouvir
​Médio Oriente

Conselho de Segurança vota plano de Trump para Gaza

17 nov, 2025 - 17:30 • Reuters

A resolução redigida autoriza a criação de uma força internacional de estabilização naquele território palestiniano.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota esta segunda-feira o plano de paz para a Faixa de Gaza apresentado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

A resolução redigida autoriza a criação de uma força internacional de estabilização naquele território palestiniano.

No mês passado, Israel e o grupo militante palestiniano Hamas acordaram a primeira fase do plano de 20 pontos de Trump para Gaza — um cessar-fogo na guerra que travam há dois anos e um acordo para a libertação de reféns —, mas uma resolução da ONU é considerada essencial para legitimar um organismo de governação transitório e para tranquilizar os países que ponderam enviar tropas para Gaza.

O conselho, composto por 15 membros, deverá votar a resolução às 22h00 (hora de Lisboa).

A versão mais recente do texto, a que a agência Reuters teve acesso, indica que os Estados-membros poderão participar no chamado Conselho de Paz, concebido como autoridade transitória responsável pela reconstrução e recuperação económica de Gaza.

O documento autoriza igualmente a força internacional de estabilização, encarregada de garantir a desmilitarização de Gaza, incluindo o desmantelamento de armamento e a destruição de infraestruturas militares.

O plano de 20 pontos de Trump está incluído como anexo à resolução.

A Rússia, que detém poder de veto no Conselho de Segurança, sinalizou possível oposição na semana passada ao apresentar uma resolução alternativa que solicita à ONU que explore opções para uma força internacional em Gaza.

Mas uma declaração divulgada na sexta-feira pela Autoridade Palestiniana, apoiando a resolução redigida pelos EUA, reforçou as probabilidades de aprovação.

“Esperamos um apoio alargado à resolução”, afirmou um diplomata na ONU, sob anonimato por não estar autorizado a discutir as negociações. “Apesar de a Rússia ter insinuado, por vezes, um possível veto, será difícil opor-se a um texto apoiado pela Palestina e pela região.” O mesmo deverá aplicar-se à China, também com poder de veto, acrescentou.

A resolução tem gerado controvérsia em Israel por mencionar a futura possibilidade de criação de um Estado palestiniano.

A versão mais recente afirma que “podem finalmente estar reunidas as condições para um caminho credível rumo à autodeterminação e ao estatuto de Estado para a Palestina”, após a Autoridade Palestiniana concluir um programa de reformas e com o progresso da reconstrução de Gaza.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pressionado pelos membros da ala direita do seu governo, afirmou no domingo que Israel continua a opor-se a um Estado palestiniano e prometeu desmilitarizar Gaza “pela via fácil ou pela difícil”.

O Hamas, por sua vez, tem recusado desarmar. Uma coligação de fações palestinianas lideradas pelo Hamas divulgou, no domingo à noite, um comunicado a condenar a resolução, qualificando-a de passo perigoso que visa impor uma tutela estrangeira sobre o território e alegando que o texto serve os interesses de Israel.


