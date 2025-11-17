Detido suspeito de duplo homicídio no Montijo

Foi detido um homem suspeito de duplo homicídio no Montijo, avançou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito, de 61 anos, está "fortemente indiciado pela prática de um duplo homicídio , no Montijo, que vitimou dois homens, pai e filho, de 60 e 23 anos", indicam as autoridades.



O crime aconteceu no domingo, 16 de novembro, num restaurante do Montijo, no distrito de Setúbal.

O homem entrou no restaurante e "efetuou vários disparos com uma arma de fogo" contra pai e filho que trabalhavam naquele espaço comercial, por "motivos ainda não completamente apurados".

Em causa terão estado razões económicas. O atirador e a vítima de 60 anos seriam sócios no negócio do restaurante, segundo a imprensa.

O empresário da zona do Montijo já tem antecedentes pelos crimes de sequestro e furto de veículo.



Será presente a interrogatório judicial na terça-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.

A Polícia Judiciária adianta que vai continuar a investigar o caso para "apurar os factos que estiveram na génese dos homicídios, bem como a recuperação da arma de fogo utilizada".



[em atualização]