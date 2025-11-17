Ouvir
França investiga Vinted após utilizadores promoverem conteúdo pornográfico

17 nov, 2025 - 17:37 • Redação, com Reuters

Em vez de promover roupa, alguns perfis direcionam publicações para contas OnlyFans. A responsável pela proteção de menores francesa, Sarah El Hairy, pede um sistema de verificação de idade. "Onde há crianças e adolescentes, há predadores", afirma.

A plataforma destinada à venda de roupa em segunda mão Vinted está a ser investigada em França por alegações de que algumas contas utilizavam as publicações como vitrines para cativar outro tipo de negócio.

Com fotos ao espelho de tronco nu ou só de biquíni ou roupa íntima, alguns utilizadores endereçam na descrição links para outras plataformas com conteúdos eróticos ou pornográficos, avançou o jornal francês "L'informé". Certas pessoas até promovem serviços sexuais, redirecionando para o site Only Fans.

Num mês em que Paris protestou a abertura da primeira loja física Shein depois de uma queixa sobre a venda de bonecas sexuais, desta vez a responsável pela agência de proteção de menores francesa, Sarah El Hairy, denunciou este domingo a situação ao órgão regulador francês da televisão e internet (Arcom).

Para a representante, a plataforma é totalmente responsável pela existência desses anúncios: "A Vinted ganha dinheiro com os seus anúncios, então tem uma responsabilidade direta", afirmou em entrevista no canal "France 3". "Onde há crianças e adolescentes, há predadores e estão a utilizar a venda de objetos bastante comuns para direcionar as pessoas para conteúdo pornográfico."

El Hairy pediu ainda que a Vinted, com 23 milhões de pessoas inscritas, seja obrigada a incluir um sistema de verificação de idade, tal como decretado no próprio país, Reino Unido e outros países da União Europeia (UE) nas plataformas online de conteúdo adulto. "A pornografia infantil é proibida no nosso país, é punível por lei e a minha missão é proteger as crianças.

Na teoria, a Vinted foi criada para pessoas com 18 anos ou mais, mas não foi criada qualquer medida de bloqueio. Contactada pela AFP, a Vinted afirmou ter "uma política de tolerância zero em relação a comunicações não solicitadas de natureza sexual ou à promoção de serviços sexuais".

Fundada em 2008 e sediada na Lituânia, a plataforma tornou-se uma plataforma líder na venda de roupas de segunda mão.

