Hacker que acedeu a Twitter de Obama condenado a pagar mais de 4.600 milhões euros em bitcoin

Um hacker foi condenado por um tribunal britânico a pagar 5.4 milhões de dólares (mais de 4.600 milhões de euros) em Bitcoin, depois de ter sido considerado culpado de aceder ilegalmente à conta de Twitter (agora, denominado "X") do antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Joseph James O'Connor, de 26 anos, já tinha sido considerado culpado de crimes de fraude e extorsão e condenado a cinco anos de prisão, em 2023, em solo norte-americano.

O hacker foi detido em Espanha, em 2021, e extraditado para os EUA, para ser julgado pela Justiça.

O ataque informático de O'Connor ocorreu a julho de 2020, afetando a conta de Barack Obama, assim como as de Joe Biden, então candidato presidencial, o CEO da Tesla Elon Musk, os multimilionários Bill Gates e Warren Buffett e, ainda, Kim Kardashian.