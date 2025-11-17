Itália. Pelo menos um morto e vários desaparecidos após deslizamento de terras

17 nov, 2025 - 19:33 • Redação
Pelo menos uma pessoa morreu e várias pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terras na província de Gorizia, no nordeste de Itália. As chuvas intensas durante a madrugada desta segunda-feira inundaram a cidade Cormons.
Sem adiantar mais detalhes, as autoridades estão em operações de resgate com barcos e helicópteros para recolher pessoas que se refugiaram nos telhados devido à inundação do rio Torre. Até ao momento, cerca de 300 pessoas foram evacuadas.
Entre os desaparecidos, sabe-se de uma criança e uma idosa por encontrar, confirmaram os bombeiros locais à agência "Europa Press". A Proteção Civil italiana estendeu o alerta laranja até ao meio-dia desta terça-feira.
Uma mancha castanha resume a comuna de sete mil habitantes. O caudal do rio italiano alagou a cidade e dezenas de habitações resumem-se simplesmente a destroços. Esta situação repete-se até em prédios da localidade.
❌#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre 10:30] https://t.co/iuRRD4hGeg pic.twitter.com/1Q6Jn68FuT— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025
⛑️Sono iniziati poco fa i lavori di rimozione della frana generatasi la scorsa notte dal Monte San Giorgio che ha colpito la frazione cormonese di Brazzano di Cormons.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025
Al momento risultano disperse due persone coinvolte nel crollo delle loro abitazioni (Il Goriziano). pic.twitter.com/sSApI0gDbQ
VIDEO | Una frana travolge una casa. L'ultimo video pubblicato da Quirin Kuhnert, il cittadino tedesco residente a Brazzano di Cormons (Gorizia) che stava cercando di salvare un'anziana quando è stato investito dalla colata di fango. #ANSA https://t.co/41xIkzxlzq pic.twitter.com/sfr1dTxpEg— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 17, 2025
O autarca italiano, Roberto Felcaro, confirmou nas redes sociais que as chuvas "causaram sérios problemas em todo o território". "Tenham cuidado a entrar até em carros, porque as ruas estão cheias de detritos", alertou.
Felcaro encerrou, por isso, as escolas e assegurou que as equipas de emergência estão a "trabalhar incansavelmente" para impedir que o número de vítimas aumente.