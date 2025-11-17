Ouvir
Mau tempo

Itália. Pelo menos um morto e vários desaparecidos após deslizamento de terras

17 nov, 2025 - 19:33 • Redação

Barcos e helicópteros em operações para recolher pessoas que se refugiaram nos telhados. O rio Torre inundou na madrugada desta segunda-feria e cerca de 300 pessoas foram evacuadas.

Pelo menos uma pessoa morreu e várias pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terras na província de Gorizia, no nordeste de Itália. As chuvas intensas durante a madrugada desta segunda-feira inundaram a cidade Cormons.

Sem adiantar mais detalhes, as autoridades estão em operações de resgate com barcos e helicópteros para recolher pessoas que se refugiaram nos telhados devido à inundação do rio Torre. Até ao momento, cerca de 300 pessoas foram evacuadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os desaparecidos, sabe-se de uma criança e uma idosa por encontrar, confirmaram os bombeiros locais à agência "Europa Press". A Proteção Civil italiana estendeu o alerta laranja até ao meio-dia desta terça-feira.

Uma mancha castanha resume a comuna de sete mil habitantes. O caudal do rio italiano alagou a cidade e dezenas de habitações resumem-se simplesmente a destroços. Esta situação repete-se até em prédios da localidade.

O autarca italiano, Roberto Felcaro, confirmou nas redes sociais que as chuvas "causaram sérios problemas em todo o território". "Tenham cuidado a entrar até em carros, porque as ruas estão cheias de detritos", alertou.

Felcaro encerrou, por isso, as escolas e assegurou que as equipas de emergência estão a "trabalhar incansavelmente" para impedir que o número de vítimas aumente.

