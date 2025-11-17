Marcelo beijou a mão do presidente angolano? É falso

Tem centenas de partilhas, "gostos" e comentários, mas é falsa a foto do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a beijar a mão do presidente angolano, imagem que foi gerada por Inteligência Artificial com base em fotos de 2019. Alegação: "o ditador comunista africano insultou os portugueses e o palhaço de Belém ainda lhe beija a mão".

Desde este domingo circula uma alegada fotografia do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a beijar a mão do homólogo angolano, João Lourenço, alegadamente durante a recente visita do chefe de Estado português a Angola por ocasião do 50.º aniversário da independência daquele país lusófono africano. A origem não é clara, mas a dita foto já tem milhares de visualizações, "gostos", comentários e partilhas na rede social X (antigo Twitter). A publicação contém várias críticas, embora algumas contas se questionem se será uma foto real ou manipulada por Inteligência Artificial (IA). "Com este pateta nunca se sabe se é AI ou é mesmo verdade. A fronteira entre o ridículo e a realidade é muito estreita", escreve uma das contas, enquanto outra insiste na dúvida: "Isto é inteligência artificial certo? O Marcelo não foi à Angola beijar a mão do homem pois não?".

O tema chegou também à blogosfera, onde se escreve que "o ditador comunista africano insultou os portugueses e o palhaço de Belém ainda lhe beija a mão", e já ao início da tarde desta segunda-feira começou a circular um vídeo gerado pelo Grok, o motor de IA do X, a partir da mesma imagem, esse claramente falso. Factos: é uma imagem falsa gerada por IA a partir de uma fotografia de arquivo. Alguns utilizadores recorreram ao mesmo Grok para tentar verificar a imagem, tendo obtido a "confirmação" de que se trata de uma foto verdadeira. "Sim, a foto é real e retrata Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, beijando a mão de João Lourenço, presidente de Angola, num gesto de cortesia durante encontro oficial. Esse tipo de saudação, embora tradicional em contextos formais, gerou críticas por aparentar subserviência em relações bilaterais. Não há indícios de manipulação na imagem", afirmou este motor de IA do X em pelo menos duas respostas semelhantes. Mas uma verificação de factos da Lusa Verifica demonstra que o Grok está errado e que a imagem não é real. Uma série de pesquisas reversas através do Google Lens ou do Google Fact Check Explorer permite perceber que alegada foto não pode ser encontrada em páginas oficiais ou órgãos de comunicação social, dado que existe apenas nas redes sociais desde o último domingo. Outro indicador importante é a existência de outras fotografias com o mesmo enquadramento, mas sem o dito beija-mão. Trata-se de fotografias captadas pelo fotógrafo João Relvas, da agência Lusa, durante outra visita oficial do chefe de Estado português a Angola, em março de 2019.

