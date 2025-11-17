OMS anuncia eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta segunda-feira a eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles, primeiros países subsarianos a alcançar este marco.

A certificação foi verificada "por comissões independentes" que se reuniram no final de outubro, explicou Mohamed Janabi, diretor regional da OMS para África, em conferência de imprensa realizada através da Internet.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, há sempre "riscos de importação", pelo que é preciso manter "a vigilância, deteção rápida e capacidade de resposta" em cada país, disse.

A OMS mantém o objetivo de conseguir eliminar as duas doenças em, pelo menos, 80% dos países africanos, até 2030.

Na mesma conferência de imprensa, Jorge Figueiredo, ministro da Saúde de Cabo Verde, classificou a certificação como um "momento histórico".

"Durante décadas, o sarampo e a rubéola ameaçaram a saúde e o futuro das nossas crianças, hoje celebramos o fim desta ameaça", disse.

"Não foram detetados casos autóctones nos últimos anos, graças a um sistema robusto de vigilância e resposta rápida" em que "a cobertura vacinal se manteve acima de 95%, por mais de duas décadas", num programa totalmente financiado por recursos nacionais, assinalou.

No entanto, a eliminação hoje anunciada, "não significa erradicação", porque "o risco de importação permanece: é preciso manter a vigilância e investir de modo que nenhuma criança fique de fora", acrescentou.

Mohamed Janabi destacou a importância de consolidar a vacinação e de contrariar "a desinformação que, por si só, é uma pandemia, porque as pessoas perdem confiança" e isso pode significar retrocesso.

O sarampo é uma doença viral aguda e altamente infeciosa, que ainda causa mortalidade e morbilidade em países em desenvolvimento, mas que pode ser prevenida através de vacinação.

A rubéola, também viral e contagiosa e evitável com vacina, manifesta-se geralmente por uma erupção cutânea.

No entanto, quando a infeção ocorre durante a gravidez - sobretudo no primeiro trimestre - podem verificar-se consequências graves, como aborto espontâneo, morte fetal ou malformações congénitas.