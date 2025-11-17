Ouvir
Presidente francês espera que a paz entre Rússia e Ucrânia seja alcançada até 2027

17 nov, 2025 - 14:31 • Olímpia Mairos , com Vítor Mesquita

Posição partilhada por Emmanuel Macron, numa conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, esta segunda-feira, esperar que a paz entre a Rússia e a Ucrânia possa ser alcançada até 2027.

Durante uma conferência de imprensa em Paris ao lado do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, Macron destacou que o envio de uma “força tranquilizadora” para a Ucrânia é uma condição essencial para uma paz duradoura. Defendeu ainda que a União Europeia deve garantir um apoio financeiro “a longo prazo, previsível e estável” a Kiev.

O chefe de Estado francês revelou também que a França está a intensificar as suas ações contra a chamada “frota paralela”, que, segundo Macron, “financia mais de um terço do esforço de guerra de Moscovo”.

Macron mostrou-se confiante na capacidade de Zelensky para combater a corrupção na Ucrânia e sublinhou que o caminho de Kiev rumo à adesão à União Europeia exige reformas profundas no domínio do Estado de Direito.

Por sua vez, Zelensky afirmou que o encontro em Paris reforçará as capacidades de defesa ucranianas.

A Ucrânia poderá receber até 100 caças Rafale de fabricação francesa ao longo dos próximos dez anos, segundo o acordo assinado nesta segunda-feira. A iniciativa faz parte dos esforços de Kiev para reforçar a sua defesa contra a invasão russa.

O compromisso inclui ainda sistemas de defesa aérea, munições e drones, conforme detalhado na carta de intenções assinada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, durante uma cerimónia que decorreu à frente de um dos jatos e das bandeiras das duas nações.

“Será uma das maiores defesas aéreas do mundo”, declarou Zelensky aos jornalistas no aeroporto militar de Villacoublay, em França.

Zelensky acrescentou ainda que a Ucrânia poderá considerar a coprodução destes caças no futuro e que espera discutir com o líder francês formas de acelerar os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

Esta é a nona visita de Zelensky a França desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

