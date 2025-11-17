"Somos perto de mil". Sobreviventes de Epstein pedem divulgação dos ficheiros

Oito sobreviventes da rede de tráfico sexual organizada pelo falecido Jeffrey Epstein e pela ex-namorada Ghislaine Maxwell publicaram este domingo um vídeo a pedir a publicação de todos os arquivos Epstein. "Ainda estamos na sombra", lamentam, sublinhando que alguns casos já aconteceram há quase 30 anos.

Em parceria com a organização "World Without Exploitation", este pedido é lançado na véspera prevista para a divulgação dos ficheiros, apelando que a população contacte o congresso local e peça a libertação dos ficheiros.

São poucas as palavras das sobreviventes. Pedem responsabilidade e justiça. Durante um minuto, cada sobrevivente segura uma fotografia sua à data que conheceram Epstein.

As oito mulheres conheceram o pedófilo com 14, 16 e 17 anos e revelaram que o caso tem dimensões superiores: "Somos perto de mil".