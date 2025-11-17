Ouvir
Tráfico sexual

"Somos perto de mil". Sobreviventes de Epstein pedem divulgação dos ficheiros

17 nov, 2025 - 18:35 • Redação

Pedido é lançado na véspera prevista para a divulgação dos ficheiros. Donald Trump incentivou este domingo que os congressistas republicanos avancem com a partilha dos arquivos Epstein.

A+ / A-

Oito sobreviventes da rede de tráfico sexual organizada pelo falecido Jeffrey Epstein e pela ex-namorada Ghislaine Maxwell publicaram este domingo um vídeo a pedir a publicação de todos os arquivos Epstein. "Ainda estamos na sombra", lamentam, sublinhando que alguns casos já aconteceram há quase 30 anos.

Em parceria com a organização "World Without Exploitation", este pedido é lançado na véspera prevista para a divulgação dos ficheiros, apelando que a população contacte o congresso local e peça a libertação dos ficheiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

São poucas as palavras das sobreviventes. Pedem responsabilidade e justiça. Durante um minuto, cada sobrevivente segura uma fotografia sua à data que conheceram Epstein.

As oito mulheres conheceram o pedófilo com 14, 16 e 17 anos e revelaram que o caso tem dimensões superiores: "Somos perto de mil".

Apesar de inicialmente o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) afastar investigações a ele próprio, Donald Trump mudou posição e pediu que os congressistas republicanos avancem com a divulgação dos dados.

"Não temos nada a esconder", garantiu Trump.

O Presidente norte-americano disse na passada sexta-feira que "não sabia nada" sobre as ações de Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão em 2019, antes de ser julgado por exploração sexual de menores.

O vídeo termina com uma mensagem que condena a presidência norte-americana atual e as anteriores: "Cinco administrações depois e continuamos às escuras."

