Ucrânia vai comprar 100 caças à França. Quais são as características dos Rafale?

17 nov, 2025 - 19:24 • Fábio Monteiro com Reuters
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira a compra de até 100 caças Rafale F4 a França.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O anúncio teve lugar na base aérea de Villacoublay, nos arredores de Paris, durante a visita oficial do chefe de Estado ucraniano.
O Rafale é um caça multifunções fabricado pela francesa Dassault Aviation, que o classifica como “omnirole”, ou seja, capaz de desempenhar diversas missões: ataques em profundidade, dissuasão nuclear, reconhecimento e combate naval.
Posição partilhada por Emmanuel Macron, numa confe(...)
Disponível em três versões — monoposto e biposto para operação em bases terrestres e uma versão naval monoposto — o Rafale entrou ao serviço da Marinha francesa em 2004 e da Força Aérea em 2006.
O avião de combate já foi utilizado em operações reais no Afeganistão, Mali, Líbia, Iraque e Síria.
Com 15 metros de comprimento, 11 metros de envergadura e peso a vazio de 10 toneladas, o Rafale pode atingir os 15.240 metros de altitude e velocidades máximas de Mach 1.8 (cerca de 2.223 km/h). As versões francesas são ainda capazes de transportar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares.