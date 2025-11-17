Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

UE gastou 1,72 biliões de euros em saúde em 2023. Portugal no sétimo lugar com 29 mil milhões

17 nov, 2025 - 11:58 • Lusa

De acordo com dados do Eurostat para 2023, a Alemanha (528 mil milhões de euros), a França (325 mil ME), a Itália (179 mil ME) e Espanha (138 mil ME) são os países com os maiores gastos em Saúde.

A+ / A-

A União Europeia (UE) gastou 1,72 biliões de euros em cuidados de saúde em 2023, o que equivale a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco, divulga hoje o Eurostat.

Portugal surge em sétimo lugar nos gastos com Saúde na União Europeia, com uma taxa de despesa de 10% do PIB, 29 mil ME.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com dados do Eurostat para 2023, a Alemanha (528 mil milhões de euros), a França (325 mil ME), a Itália (179 mil ME) e Espanha (138 mil ME) são os países com os maiores gastos em Saúde.

Em contrapartida, as despesas em 2023 com cuidados de saúde representaram menos de 7,0% do PIB em quatro países da UE: Luxemburgo, Roménia (ambos com 5,7%), Hungria (6,4%) e Irlanda (6,6%).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos