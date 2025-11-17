UE gastou 1,72 biliões de euros em saúde em 2023. Portugal no sétimo lugar com 29 mil milhões

A União Europeia (UE) gastou 1,72 biliões de euros em cuidados de saúde em 2023, o que equivale a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco, divulga hoje o Eurostat.

Portugal surge em sétimo lugar nos gastos com Saúde na União Europeia, com uma taxa de despesa de 10% do PIB, 29 mil ME.

De acordo com dados do Eurostat para 2023, a Alemanha (528 mil milhões de euros), a França (325 mil ME), a Itália (179 mil ME) e Espanha (138 mil ME) são os países com os maiores gastos em Saúde.

Em contrapartida, as despesas em 2023 com cuidados de saúde representaram menos de 7,0% do PIB em quatro países da UE: Luxemburgo, Roménia (ambos com 5,7%), Hungria (6,4%) e Irlanda (6,6%).