​Um morto e 25 estudantes raptadas em colégio interno na Nigéria

Um grupo de homens armados atacou um colégio interno no estado de Kebbi, na Nigéria, na madrugada desta segunda-feira. Na sequência do ataque, o vice-diretor foi abatido e pelo menos 25 alunas foram raptadas, informou a polícia, citada pela Agência Reuters.

Os assaltantes, armados com espingardas e alegadamente usando táticas coordenadas, invadiram a Escola Secundária Pública Feminina na cidade de Maga por volta das 4h00, hora local, envolvendo-se num tiroteio com a polícia antes. Depois conseguiram subir o gradeamento do perímetro e sequestrar as alunas, disse o porta-voz da polícia Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

O vice-diretor Hassan Yakubu Makuku foi morto a tiro enquanto resistia aos assaltantes. A mesma fonte adianta que outro membro da direção sofreu ferimentos depois de ter sido baleado.

De acordo com a Reuters, a polícia explicou que foram destacados para o local unidades táticas, soldados e vigilantes locais para identificar rotas de fuga suspeitas e revistar as zonas de floresta circundantes, numa operação de busca e salvamento.

O noroeste da Nigéria tem sido palco de repetidos sequestros em escolas, realizados por grupos armados que têm por objetivo pedir resgates, apesar das promessas do governo de melhorar a segurança na região.

Em 2014, o grupo militante islâmico Boko Haram sequestrou 270 estudantes na cidade de Chibok, no nordeste do país. Embora muitas das meninas tenham conseguido escapar ou tenham sido libertadas posteriormente, algumas nunca foram devolvidas.