Vitória da esquerda não evita segunda volta das presidenciais no Chile

17 nov, 2025 - 07:55 • Lusa
A candidata de esquerda, Jeannette Jara, e José Antonio Kast, da direita radical, foram os mais votados nas presidenciais do Chile, no domingo, e vão disputar uma segunda volta em 14 de dezembro.
Com a quase totalidade dos votos apurados, a ex-ministra do Trabalho do atual Governo do Presidente Gabriel Boric venceu com 26,8% - pouco mais de 340 mil votos - o advogado ultracatólico Kast obteve 23,9%.
A eleição registou uma participação recorde de 85% dos eleitores recenseados.