"Apagão" global. Cloudflare assegura que problema está ultrapassado

Um problema no serviço da Cloudflare deixou muitos sites nacionais e internacionais em baixo esta terça-feira.

O X (antigo Twitter), o Letterboxd, o ChatGPT, o site do IKEA, a rede social de encontros Grindr, a aplicação de vendas em segunda mão Vinted ou até o site da Super Bock Arena não estavam a funcionar, por volta das 12h00 desta terça-feira. O site Downdetector - que ironicamente também estava a ser afetado - registou um pico de queixas relativas ao Cloudflare e em sites que utilizam este serviço. De acordo com a Cloudflare, o problema começou a ser ultrapassado por volta das 15h00.

“Foi implementada uma correção e acreditamos que o incidente já foi resolvido”, pode ler-se numa numa atualização na página de estado do serviço. “Continuamos a monitorizar possíveis erros para garantir que todos os serviços voltam ao normal", acrescenta a empresa.



Nas redes sociais, a Cloudflare foi inundada por comentários de queixas de utilizadores de todo o mundo, como França, Ucrânia, Grécia, Filipinas, Singapura, Nova Zelândia, entre outros.

Os sites da Meta, como o Facebook, o Instagram, ou o Whatsapp, não foram afetados por esta falha, apesar de colaborarem com a Cloudflare. Serviços da Microsoft e da Google também continuaram a funcionar bem.

A Cloudflare é uma das redes mais importantes e globais da Internet, protegendo sites de ciberataques e de tráfego de utilizadores muito elevado. Alimenta solicitações na internet para milhões de sites e atende a 81 milhões de solicitações HTTP por segundo, em média, de acordo com informações oficiais.

Num primeiro comunicado citado pelo "Independent", a Cloudflare confirmava, ao final da manhã, que estava a "investigar um problema que pode afetar vários utilizadores". A Renascença tentou sem sucesso obter esclarecimentos da empresa.

[Notícia atualizada às 15h18 de 18 de novembro de 2025 para dar conta da mais recente atualização da Cloudflare]