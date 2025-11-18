"Apagão" global. Cloudflare confirma que está a "investigar problema" a afetar "vários utilizadores"

Um problema no serviço da Cloudflare está a fazer com que muitos sites nacionais e internacionais estejam em baixo.

O X (antigo Twitter), o Letterboxd, o ChatGPT, o site do IKEA, sites de apostas ou até o site da Super Bock Arena não estavam a funcionar, por volta das 12h00 desta terça-feira. O site Downdetector - que ironicamente também está a ser afetado - registou um pico de queixas relativas ao Cloudflare e em sites que utilizam este serviço.

Nas redes sociais, a Cloudflare está a ser inundada por comentários de queixas de utilizadores de todo o mundo, como França, Ucrânia, Grécia, Filipinas, Singapura, Nova Zelândia, entre outros.

Os sites da Meta, como o Facebook, o Instagram, ou o Whatsapp, não estão a ser afetados por esta falha, apesar de colaborarem com a Cloudflare. Serviços da Microsoft e da Google também parecem continuar a funcionar bem.

A Cloudflare é uma das redes mais importantes e globais da Internet, protegendo sites de ciberataques e de tráfego de utilizadores muito elevado. A Cloudflare alimenta solicitações na internet para milhões de sites e atende a 81 milhões de solicitações HTTP por segundo, em média, de acordo com informações oficiais.

Em comunicado citado pelo "Independent", a Cloudflare confirma que está a "investigar um problema que pode afetar vários utilizadores". A Renascença tentou sem sucesso obter esclarecimentos da empresa.