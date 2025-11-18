Congresso dos EUA abre a caixa negra do caso Epstein

O Congresso dos Estados Unidos aprovou esta terça-feira, com apoio total das duas câmaras, uma legislação que obriga o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos não classificados relacionados com Jeffrey Epstein. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Depois de uma votação quase unânime na Câmara dos Representantes (427-1), o Senado aprovou o mesmo texto por unanimidade, recorrendo a um procedimento especial que permitiu a sua aprovação automática, sem debate nem emendas. A proposta segue agora para a mesa do Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, que durante meses se opôs à divulgação dos ficheiros, mudou de posição no domingo e declarou que irá assinar a legislação, num gesto que visa pôr fim a divisões internas no Partido Republicano. Apesar disso, Trump continua incomodado com a atenção dada ao caso.

"Por favor, pare de tornar isto político, não se trata de si, Presidente Trump", afirmou Jena-Lisa Jones, vítima de Epstein, numa conferência de imprensa. "Votei em si, mas o seu comportamento neste tema tem sido um embaraço nacional." Antes da votação na Câmara, cerca de duas dezenas de sobreviventes de abusos alegadamente cometidos por Epstein juntaram-se a legisladores de ambos os partidos à porta do Capitólio, empunhando fotografias da altura em que dizem ter sido vítimas. A pressão pública foi determinante para o avanço da legislação. O congressista republicano Thomas Massie, do Kentucky, liderou o esforço legislativo e participou no evento com as vítimas. "Está na altura de arrancar o penso rápido", disse. O deputado democrata Ro Khanna sugeriu que Trump deveria convidar as vítimas para a assinatura final da resolução, caso o Senado também a aprove. A resolução teve de ser forçada por um "discharge petition", mecanismo utilizado por Massie depois de o presidente da Câmara, Mike Johnson, ter bloqueado a votação durante meses. A oposição inicial de Trump ao projeto causou fricções, inclusive com a congressista Marjorie Taylor Greene, que relatou ter sido pressionada pelo Presidente a retirar o apoio.