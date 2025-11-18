Congresso dos EUA abre a caixa negra do caso Epstein

18 nov, 2025 - 20:22 • Fábio Monteiro com Reuters
O Congresso dos Estados Unidos aprovou esta terça-feira, com apoio total das duas câmaras, uma legislação que obriga o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos não classificados relacionados com Jeffrey Epstein.
Depois de uma votação quase unânime na Câmara dos Representantes (427-1), o Senado aprovou o mesmo texto por unanimidade, recorrendo a um procedimento especial que permitiu a sua aprovação automática, sem debate nem emendas. A proposta segue agora para a mesa do Presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump, que durante meses se opôs à divulgação dos ficheiros, mudou de posição no domingo e declarou que irá assinar a legislação, num gesto que visa pôr fim a divisões internas no Partido Republicano. Apesar disso, Trump continua incomodado com a atenção dada ao caso.
Tráfico sexual
"Por favor, pare de tornar isto político, não se trata de si, Presidente Trump", afirmou Jena-Lisa Jones, vítima de Epstein, numa conferência de imprensa. "Votei em si, mas o seu comportamento neste tema tem sido um embaraço nacional."
Antes da votação na Câmara, cerca de duas dezenas de sobreviventes de abusos alegadamente cometidos por Epstein juntaram-se a legisladores de ambos os partidos à porta do Capitólio, empunhando fotografias da altura em que dizem ter sido vítimas. A pressão pública foi determinante para o avanço da legislação.
O congressista republicano Thomas Massie, do Kentucky, liderou o esforço legislativo e participou no evento com as vítimas. "Está na altura de arrancar o penso rápido", disse.
O deputado democrata Ro Khanna sugeriu que Trump deveria convidar as vítimas para a assinatura final da resolução, caso o Senado também a aprove.
A resolução teve de ser forçada por um "discharge petition", mecanismo utilizado por Massie depois de o presidente da Câmara, Mike Johnson, ter bloqueado a votação durante meses. A oposição inicial de Trump ao projeto causou fricções, inclusive com a congressista Marjorie Taylor Greene, que relatou ter sido pressionada pelo Presidente a retirar o apoio.
"Um traidor é alguém que serve interesses estrangeiros. Um patriota serve os Estados Unidos e os americanos, como as mulheres que estão aqui atrás de mim", afirmou Greene.
Embora Trump afirme que a sua mudança de posição pretende encerrar divisões internas no partido e garantir que "nada há a esconder", o próprio tem o poder executivo para ordenar a divulgação dos documentos sem necessidade de resolução parlamentar.
Epstein foi condenado por um crime de prostituição em 2008 e, em 2019, enfrentava acusações federais de tráfico sexual de menores, às quais se declarou inocente. Morreu meses depois numa prisão de Nova Iorque, num caso oficialmente classificado como suicídio, mas que permanece envolto em polémica e teorias da conspiração.