Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Congresso dos EUA abre a caixa negra do caso Epstein

18 nov, 2025 - 20:22 • Fábio Monteiro com Reuters

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou a divulgação dos documentos não confidenciais do Departamento de Justiça sobre Jeffrey Epstein.

A+ / A-

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, esta terça-feira, por 427 votos contra um, uma resolução que obriga o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos não classificados relacionados com Jeffrey Epstein.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A resolução surge dois dias depois de o Presidente Donald Trump ter mudado de posição e deixado de se opor à divulgação. A decisão do Congresso reflete uma crescente tensão dentro do Partido Republicano, com apoiantes de Trump a exigirem mais transparência sobre o caso.

Antes da votação, cerca de duas dezenas de sobreviventes de abusos alegadamente cometidos por Epstein juntaram-se a legisladores democratas e republicanos à porta do Capitólio, empunhando fotografias da altura em que dizem ter sido vítimas. A presença pública das vítimas aumentou a pressão política sobre os congressistas.

"Somos perto de mil". Sobreviventes de Epstein pedem divulgação dos ficheiros

Tráfico sexual

"Somos perto de mil". Sobreviventes de Epstein pedem divulgação dos ficheiros

Pedido é lançado na véspera da data prevista para (...)

"Por favor, pare de tornar isto político, não se trata de si, Presidente Trump", afirmou Jena-Lisa Jones, vítima de Epstein, numa conferência de imprensa. "Votei em si, mas o seu comportamento neste tema tem sido um embaraço nacional."

O congressista republicano Thomas Massie, do Kentucky, liderou o esforço legislativo e participou no evento com as vítimas. "Está na altura de arrancar o penso rápido", disse.

O deputado democrata Ro Khanna sugeriu que Trump deveria convidar as vítimas para a assinatura final da resolução, caso o Senado também a aprove.

A resolução teve de ser forçada por um "discharge petition", mecanismo utilizado por Massie depois de o presidente da Câmara, Mike Johnson, ter bloqueado a votação durante meses. A oposição inicial de Trump ao projeto causou fricções, inclusive com a congressista Marjorie Taylor Greene, que relatou ter sido pressionada pelo Presidente a retirar o apoio.

"Não temos nada a esconder". Trump quer divulgação dos ficheiros Epstein

"Não temos nada a esconder". Trump quer divulgação dos ficheiros Epstein

O Presidente norte-americano garantiu na sexta-fei(...)

"Um traidor é alguém que serve interesses estrangeiros. Um patriota serve os Estados Unidos e os americanos, como as mulheres que estão aqui atrás de mim", afirmou Greene.

Embora Trump afirme que a sua mudança de posição pretende encerrar divisões internas no partido e garantir que "nada há a esconder", o próprio tem o poder executivo para ordenar a divulgação dos documentos sem necessidade de resolução parlamentar.

Epstein foi condenado por um crime de prostituição em 2008 e, em 2019, enfrentava acusações federais de tráfico sexual de menores, às quais se declarou inocente. Morreu meses depois numa prisão de Nova Iorque, num caso oficialmente classificado como suicídio, mas que permanece envolto em polémica e teorias da conspiração.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 18 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?