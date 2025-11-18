Congresso dos EUA abre a caixa negra do caso Epstein

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, esta terça-feira, por 427 votos contra um, uma resolução que obriga o Departamento de Justiça a divulgar todos os documentos não classificados relacionados com Jeffrey Epstein. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. A resolução surge dois dias depois de o Presidente Donald Trump ter mudado de posição e deixado de se opor à divulgação. A decisão do Congresso reflete uma crescente tensão dentro do Partido Republicano, com apoiantes de Trump a exigirem mais transparência sobre o caso. Antes da votação, cerca de duas dezenas de sobreviventes de abusos alegadamente cometidos por Epstein juntaram-se a legisladores democratas e republicanos à porta do Capitólio, empunhando fotografias da altura em que dizem ter sido vítimas. A presença pública das vítimas aumentou a pressão política sobre os congressistas.

"Por favor, pare de tornar isto político, não se trata de si, Presidente Trump", afirmou Jena-Lisa Jones, vítima de Epstein, numa conferência de imprensa. "Votei em si, mas o seu comportamento neste tema tem sido um embaraço nacional." O congressista republicano Thomas Massie, do Kentucky, liderou o esforço legislativo e participou no evento com as vítimas. "Está na altura de arrancar o penso rápido", disse. O deputado democrata Ro Khanna sugeriu que Trump deveria convidar as vítimas para a assinatura final da resolução, caso o Senado também a aprove. A resolução teve de ser forçada por um "discharge petition", mecanismo utilizado por Massie depois de o presidente da Câmara, Mike Johnson, ter bloqueado a votação durante meses. A oposição inicial de Trump ao projeto causou fricções, inclusive com a congressista Marjorie Taylor Greene, que relatou ter sido pressionada pelo Presidente a retirar o apoio.