COP30. Portugal adere a grupo de países que quer incluir oceano nas negociações do clima

Portugal juntou-se esta terça-feira a um conjunto de países, liderado pela França e pelo Brasil, que pretende criar um mecanismo global que permita incluir o oceano nas negociações sobre as alterações climáticas, anunciou a ministra do Ambiente e Energia.

"Há já um conjunto de países que apoiam que as metas e compromissos também incluam as atividades nos oceanos", ou seja, que o CO₂ absorvido pelos oceanos e a proteção das áreas marinhas possam ser contabilizados nas contribuições nacionalmente determinadas (NDC, na sigla em inglês) que os países têm de apresentar, e Portugal decidiu agora aderir a esse grupo, disse Maria da Graça Carvalho.

A decisão, que envolveu também os ministérios da Agricultura e Mar e dos Negócios Estrangeiros, só poderá, no entanto, entrar em vigor quando todos os 27 Estados-membros da União Europeia se juntarem. Neste momento, além de Portugal, apenas França e Bélgica pertencem à iniciativa, explicou a governante em declarações aos jornalistas portugueses na 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), em Belém, Brasil.

"Para Portugal seria muito interessante que aquilo que se consiga absorver em CO₂ no mar ou as atividades de proteção no mar fossem contabilizadas nos nossos compromissos nas alterações climáticas, porque nós temos, na verdade, uma dimensão oceânica muito grande", afirmou a ministra.

Está em causa uma iniciativa hoje anunciada pela França e pelo Brasil, intitulada "Ocean Taskforce", que visa acelerar a integração de soluções baseadas no oceano nos planos climáticos nacionais.

Segundo a ministra, este grupo de trabalho inclui, além do Brasil e de França, a Bélgica, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá, o Camboja, o Chile, Fiji, Indonésia, Quénia, Madagáscar, México, Palau, Seychelles e Singapura.

De acordo com um comunicado hoje divulgado, nove em cada dez países já incluem medidas para o oceano nos seus planos climáticos nacionais, pelo que "o impulso para a ação climática baseada nos oceanos é mais forte do que nunca".

Ainda assim, a ministra portuguesa reconheceu que o processo será complexo: "O oceano, que é algo que nos parece muito pacífico, com que toda a gente deveria concordar, foi dos dossiês mais difíceis de negociar a nível do Parlamento Europeu".

Isto porque os países sem acesso ao mar têm outras prioridades.

Outra prova da complexidade é que, desde a COP26, em Glasgow em 2021, que se fala na ligação entre o oceano e o clima, mas até hoje nenhuma presidência colocou o tema dos oceanos entre os tópicos oficiais das conferências do clima.

Há ainda obstáculos técnicos, uma vez que as contribuições precisam de ser certificadas. "Temos de ter muitos dados, temos de contabilizar esses dados, qual é a quantidade de CO₂ que o oceano absorve na nossa área", exemplificou.

Apesar disso, Portugal vai avançar com esse trabalho mesmo antes da inclusão oficial do oceano nas NDC.

"Nós temos muitos cientistas nesta área, portanto, vamos reunir isso, mesmo sem isto entrar em vigor, começar a desenvolver o mercado voluntário de carbono azul, que é um primeiro passo para depois estarmos preparados para isto", acrescentou.

Segundo o comunicado sobre o "Ocean Taskforce", a contabilização dos esforços dos países nos oceanos está suportada em informação económica e científica sólida.

A investigação mostra que, ao aplicar soluções climáticas baseadas no oceano, como a redução gradual da exploração de combustíveis fósseis no mar, a descarbonização do transporte marítimo ou o aumento do número de áreas marinhas protegidas, poder-se-ia contribuir até 35% para as reduções de emissões necessárias para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C, em comparação com os níveis pré-industriais.

A COP30 começou na semana passada na cidade de Belém, na Amazónia brasileira, e deverá terminar na próxima sexta-feira.