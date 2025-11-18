Cristiano Ronaldo deverá ser recebido por Trump na Casa Branca

18 nov, 2025 - 00:09 • Redação
O internacional português Cristiano Ronaldo deverá ser recebido esta terça-feira, na Casa Branca, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A informação foi avançada por um correspondente na Casa Branca, que cita fontes da administração norte-americana.
O encontro ainda não foi oficialmente confirmado.
CR7, que joga na Liga da Arábia Saudita, vai ser recebido por Trump no mesmo dia que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman (MBS).
Numa entrevista a Piers Morgan, divulgada na semana passada, Cristiano Ronaldo confessou que gostava de conhecer o Presidente norte-americano.
“Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade", declarou o craque português.