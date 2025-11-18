"Ele não sabia de nada​": Trump iliba príncipe saudita da morte de Khashoggi

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta terça-feira o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e defendeu Mohammed bin Salman (MBS) no caso da morte do jornalista Jamal Khashoggi.



Mohammed bin Salman “não sabia de nada” sobre o assassínio do jornalista Khashoggi na Turquia, em 2018, afirmou Donald Trump, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A declaração do Presidente contraria as conclusões das agências secretas norte-americanas.

“Muita gente não gostava desse senhor de quem está a falar, quer gostasse ou não dele”, disse Trump na Sala Oval, enquanto recebia na Casa Branca o monarca saudita.

“Aconteceram coisas, mas ele não sabia de nada, e podemos ficar por aqui”, argumentou o Presidente norte-americano.

Jamal Khashoggi, um jornalista saudita crítico da liderança do país, foi assassinado em 2018 no consulado saudita em Istambul.

Os serviços de informações dos Estados Unidos concluíram que Mohammed bin Salman aprovou a captura ou o assassínio de Khashoggi.

O príncipe herdeiro negou ter ordenado a operação, mas reconheceu responsabilidades enquanto governante de facto do reino.