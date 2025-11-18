Espanha ajuda Ucrânia com 817 milhões, Zelensky visita "Guernica" de Picasso

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, comprometeu-se esta terça-feira a entregar um pacote de 817 milhões de euros (946 milhões de dólares) em apoio militar para a Ucrânia. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Madrid no âmbito de acordos bilaterais com a NATO e a União Europeia (UE), que prevê mil milhões de euros anuais.

Radares avançados, tecnologias de drones, munições e sistemas de defesa área são as principais áreas a ser musculadas, segundo Zelensky.

“Primeiro, para que o exército ucraniano possa proteger a integridade territorial da Ucrânia do invasor; em segundo lugar, para proteger a população civil; e, por fim, para dar um impulso à reconstrução”, confirmou esta terça-feira o primeiro-ministro espanhol.



Esta é a segunda visita oficial de Zelensky a Espanha, mas desta vez o líder da Ucrânia trocou a vestimenta militar verde por um fato preto e ainda teve direito a uma visita guiada ao Museu Nacional Rainha Sofia, localizado no centro da capital espanhola, com a companhia de Sánchez.

O quadro protagonista foi o "Guernica" de Pablo Picasso, a pedido de Zelensky, e daí pode-se deduzir algum simbolismo: a pintura homenageia a dor, a brutalidade e o caos na cidade histórica, a nordeste de Bilbau, que deu título à obra durante a Guerra Civil Espanhola, em 1937.

Em tons acinzentados, este mural representa o repúdio à ditadura fascista de Francisco Franco e é um símbolo pouco otimista de uma vida com paz. Sánchez partilhou na rede social X (antigo Twitter) um curto vídeo do momento.