Espanha ajuda Ucrânia com 817 milhões, Zelensky visita "Guernica" de Picasso

18 nov, 2025 - 22:45 • Redação
O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, comprometeu-se esta terça-feira a entregar um pacote de 817 milhões de euros (946 milhões de dólares) em apoio militar para a Ucrânia. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Madrid no âmbito de acordos bilaterais com a NATO e a União Europeia (UE), que prevê mil milhões de euros anuais.
Radares avançados, tecnologias de drones, munições e sistemas de defesa área são as principais áreas a ser musculadas, segundo Zelensky.
“Primeiro, para que o exército ucraniano possa proteger a integridade territorial da Ucrânia do invasor; em segundo lugar, para proteger a população civil; e, por fim, para dar um impulso à reconstrução”, confirmou esta terça-feira o primeiro-ministro espanhol.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Esta é a segunda visita oficial de Zelensky a Espanha, mas desta vez o líder da Ucrânia trocou a vestimenta militar verde por um fato preto e ainda teve direito a uma visita guiada ao Museu Nacional Rainha Sofia, localizado no centro da capital espanhola, com a companhia de Sánchez.
O quadro protagonista foi o "Guernica" de Pablo Picasso, a pedido de Zelensky, e daí pode-se deduzir algum simbolismo: a pintura homenageia a dor, a brutalidade e o caos na cidade histórica, a nordeste de Bilbau, que deu título à obra durante a Guerra Civil Espanhola, em 1937.
Em tons acinzentados, este mural representa o repúdio à ditadura fascista de Francisco Franco e é um símbolo pouco otimista de uma vida com paz. Sánchez partilhou na rede social X (antigo Twitter) um curto vídeo do momento.
"Contra a crueldade da guerra. Pela justiça e paz", afirmou o primeiro-ministro espanhol, acrescentando que a nação "estará com a Ucrânia, sempre". Pedro Sánchez tem defendido, por isso, a adesão da Ucrânia aos 27 – e nesta terça-feira não foi diferente.
"Lembro-me que, durante a primeira intervenção de Zelensky no Parlamento espanhol, de ter falado do bombardeamento de Guernica. Após meio século de ditadura, Espanha conseguiu desenvolver uma democracia próspera e encontrar o seu lugar na Europa", disse o líder espanhol, manifestando o mesmo para a Ucrânia.
A Espanha tem sido criticada por aliados da NATO por rejeitar o apelo do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para que a UE invista mais na defesa, tornando-a em 5% do seu PIB. Porém, Sánchez não tem recuado no apoio à Ucrânia e continua a participar nas missões da aliança militar.
"É importante, enquanto tudo isto acontece, sentir um apoio constante atrás de nós", disse o Presidente ucraniano.
Zelensky não deixou de relembrar que a Ucrânia está a tentar recorrer à diplomacia e aos aliados para pôr fim à guerra com a Rússia.
A viagem do líder ucraniano pela Europa ocorre numa altura em que a Ucrânia enfrenta a escalada de ataques russos com drones e mísseis nas últimas semanas.