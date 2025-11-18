Medicamento experimental pode ajudar a prevenir cancro de mama

Um novo medicamento oral desenvolvido pela farmacêutica suíça Roche tem revelado potencial para prevenir novos diagnósticos do cancro da mama após cirurgia, anunciou a empresa esta terça-feira num comunicado no próprio site.

Em comparação com a terapia endócrina comum – um tratamento que bloqueia os efeitos das hormonas –, o comprimido experimental "giredestrant" resultou numa melhoria clinicamente significativa em pessoas que já tiveram a doença e foram submetidas a cirurgia.

O medicamento desenvolvido bloqueia a ligação do estrogénio ao recetor, abrandando o crescimento de células cancerígenas. Porém, a empresa não pode anunciar mais detalhes até receber uma aprovação regulamentar numa futura conferência médica.

“Os resultados reforçam o potencial do giredestrant como uma nova terapia endócrina de eleição para pessoas com cancro da mama em fase inicial, onde existe possibilidade de cura”, afirmou o diretor médico da Roche, Levi Garraway.



Caso o ensaio avance para o mundo da saúde, o medicamento oral pode geral cerca de quatro mil milhões de euros em receitas anuais, segundo analistas económicos.