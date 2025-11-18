Medicamento experimental pode ajudar a prevenir cancro de mama

18 nov, 2025 - 18:56 • Redação, com Reuters
Um novo medicamento oral desenvolvido pela farmacêutica suíça Roche tem revelado potencial para prevenir novos diagnósticos do cancro da mama após cirurgia, anunciou a empresa esta terça-feira num comunicado no próprio site.
Em comparação com a terapia endócrina comum – um tratamento que bloqueia os efeitos das hormonas –, o comprimido experimental "giredestrant" resultou numa melhoria clinicamente significativa em pessoas que já tiveram a doença e foram submetidas a cirurgia.
O medicamento desenvolvido bloqueia a ligação do estrogénio ao recetor, abrandando o crescimento de células cancerígenas. Porém, a empresa não pode anunciar mais detalhes até receber uma aprovação regulamentar numa futura conferência médica.
“Os resultados reforçam o potencial do giredestrant como uma nova terapia endócrina de eleição para pessoas com cancro da mama em fase inicial, onde existe possibilidade de cura”, afirmou o diretor médico da Roche, Levi Garraway.
Caso o ensaio avance para o mundo da saúde, o medicamento oral pode geral cerca de quatro mil milhões de euros em receitas anuais, segundo analistas económicos.
A simples possibilidade de o medicamento reduzir a disseminação da doença numa fase inicial para outras partes do corpo refletiu-se rapidamente na subida do preço das ações da empresa em 6,1%, atingindo o valor mais alto dos últimos oito meses.
A farmacêutica suíça fundada a 1896 é conhecida por avançar as estratégias médicas para diagnósticos de saúde em casos de imunologia, doenças infecciosas e doenças do sistema nervoso.
No entanto, a Roche procura entrar no mercado do tratamento de casos de obesidade e diversificar-se no campo da oncologia.