Serviços secretos russos responsáveis pela explosão na ferrovia, diz PM polaco

18 nov, 2025 - 17:03 • Redação, com Reuters
A Polónia identificou duas pessoas responsáveis pela explosão numa linha ferroviária que seguia para a Ucrânia, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, apontando a Rússia como o principal responsável por sabotagem.
Tusk adiantou que se tratavam de dois ucranianos que colaboravam com os serviços secretos de inteligência russos e que fugiram para a Bielorrússia, confirmou na rede social X (antigo Twitter).
A explosão no troço da ferrovia entre Varsóvia e Lublin neste domingo foi classificado pelo primeiro-ministro polaco como um "ato de sabotagem sem precedentes", implicando a segurança dos cidadãos da localidade .O incidente no comboio de mercadorias não causou quaisquer feridos, mas Donald Tusk já admitia que, "infelizmente, as piores suspeitas foram confirmadas".
"Temos a certeza de que a tentativa de fazer explodir os carris e a violação da infraestrutura ferroviária foram intencionais e tinham como objetivo provocar uma catástrofe no tráfego ferroviário”, afirmou o primeiro-ministro da Polónia.
Os representantes da capital polaca, Varsóvia, têm afirmado que a Polónia tornou-se um dos principais alvos de Moscovo devido ao seu papel de apoio a Kiev, reafirmando a alegada responsabilidade russa.
“A informação mais importante é que identificamos as pessoas responsáveis pelos atos de sabotagem”, declarou Tusk aos deputados, acrescentando os dois ucranianos colaboravam com a inteligência russa “há muito tempo”.
Já a Rússia rejeita qualquer acusação e condena a Polónia de discriminação, inclusive, de russofobia.
Em reação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lamentou, em entrevista a uma televisão estatal, o facto de a Rússia ter as costas largas por "ser acusada de todas as manifestações da guerra híbrida e direta que está a decorrer".
“Na Polónia, digamos, todos tentam correr à frente da locomotiva europeia nesse aspecto. E a russofobia, claro, floresce por lá.”
Segundo Donald Tusk, este não foi o primeiro incidente provocado pelos dois ucranianos, sendo que um dos suspeitos já tinha sido considerado culpado por um tribunal em Lviv por participar em atos de sabotagem na Ucrânia. Porém, não cumpriu pena de prisão porque se encontrava na Bielorrúsia.
“A Polónia está em contacto permanente com os serviços de inteligência de países aliados e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para perseguir estes indivíduos”, garantiu o primeiro-ministro polaco.
A explosão na Polónia, que liga a capital polaca à fronteira ucraniana, ocorreu após uma vaga de incêndios, sabotagens e ciberataques na Polónia e noutros países europeus desde o início da guerra na Ucrânia.