A Polónia identificou duas pessoas responsáveis pela explosão numa linha ferroviária que seguia para a Ucrânia, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, apontando a Rússia como o principal responsável por sabotagem. Tusk adiantou que se tratavam de dois ucranianos que colaboravam com os serviços secretos de inteligência russos e que fugiram para a Bielorrússia, confirmou na rede social X (antigo Twitter).

A explosão no troço da ferrovia entre Varsóvia e Lublin neste domingo foi classificado pelo primeiro-ministro polaco como um "ato de sabotagem sem precedentes", implicando a segurança dos cidadãos da localidade .O incidente no comboio de mercadorias não causou quaisquer feridos, mas Donald Tusk já admitia que, "infelizmente, as piores suspeitas foram confirmadas". "Temos a certeza de que a tentativa de fazer explodir os carris e a violação da infraestrutura ferroviária foram intencionais e tinham como objetivo provocar uma catástrofe no tráfego ferroviário”, afirmou o primeiro-ministro da Polónia.

Os representantes da capital polaca, Varsóvia, têm afirmado que a Polónia tornou-se um dos principais alvos de Moscovo devido ao seu papel de apoio a Kiev, reafirmando a alegada responsabilidade russa. “A informação mais importante é que identificamos as pessoas responsáveis pelos atos de sabotagem”, declarou Tusk aos deputados, acrescentando os dois ucranianos colaboravam com a inteligência russa “há muito tempo”. Já a Rússia rejeita qualquer acusação e condena a Polónia de discriminação, inclusive, de russofobia. Em reação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lamentou, em entrevista a uma televisão estatal, o facto de a Rússia ter as costas largas por "ser acusada de todas as manifestações da guerra híbrida e direta que está a decorrer". “Na Polónia, digamos, todos tentam correr à frente da locomotiva europeia nesse aspecto. E a russofobia, claro, floresce por lá.”