Treze mortos em bombardeamento israelita no sul do Líbano

18 nov, 2025 - 22:13 • Redação

Treze pessoas morreram e várias ficaram feridas após um ataque israelita atingir Sidon, no sul do Líbano. O exército israelita afirma ter visado militantes do Hamas, mas o grupo nega qualquer presença militar no local.

Um ataque aéreo israelita atingiu esta terça-feira a cidade de Sidon, no sul do Líbano, provocando a morte a 13 pessoas e ferindo várias outras, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde libanês.

A ofensiva teve como alvo o campo de refugiados palestinianos de Ain al-Hilweh, uma zona densamente habitada nos arredores de Sidon.

Segundo o exército israelita, tratava-se de "militantes que operavam num centro de treino" da organização palestiniana Hamas, que teria utilizado o local para preparar ataques contra Israel.

O Hamas, contudo, rejeitou categoricamente a versão israelita. "As alegações do exército de ocupação sionista de que o local visado era um 'centro de treino do movimento' são pura fabricação e mentira, destinadas a justificar a sua agressão criminosa", fez saber o grupo em comunicado.

Na mesma nota, o Hamas afirmou que o ataque teve como alvo um campo desportivo aberto, utilizado por residentes do campo de refugiados, sublinhando que "não existem instalações militares nos campos de refugiados no Líbano".

