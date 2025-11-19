Aeroporto de Bruxelas cancela todos os voos de partida para 26 de novembro

Se está a pensar viajar para a Bélgica na próxima semana, tenha cuidado: o Aeroporto de Bruxelas anunciou esta quarta-feira que todos os voos agendados para o dia 26 de novembro foram cancelados devido a uma greve geral no país que irá afetar também os serviços de segurança e handling aeroportuários.

O aeroporto refere que é esperado ainda o cancelamento de alguns voos com destino em Bruxelas, além de perturbações nos transportes públicos de e para o aeroporto devido à greve.

A greve geral na Bélgica vai durar três dias - 24, 25 e 26 de novembro - e surge como resposta a medidas de austeridade anunciadas pelo governo belga.

O primeiro dia será marcado por paralisações na rede ferroviária, que começará às 23 horas do dia 23 de novembro. No dia seguinte juntam-se aos protestos a administração pública, com municípios, hospitais, escolas convidadas a aderir à greve.

O último dia, 26 de novembro, será o mais afetado, com uma greve nacional que afetará todos os setores, do privado e público, com uma manifestação marcada para Bruxelas.