Ataque russo mata pelo menos 25 pessoas em prédios na Ucrânia

Pelo menos 25 pessoas morreram num ataque com drones e mísseis russos durante a noite desta quarta-feira, que atingiu prédios residenciais na cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, segundo as autoridades locais. Cerca de 80 pessoas ficaram feridas depois de a Rússia lançar 476 drones e 48 mísseis contra a Ucrânia, atingindo infraestruturas de energia e transporte, e provocando cortes de emergência no fornecimento elétrico em várias regiões onde as temperaturas estão baixas.

Os andares superiores de um prédio residencial em Ternopil foram destruídos no ataque. "Parece que, do nono ao primeiro andar, uma lava incandescente engolfou o nosso povo. Eles não tiveram tempo de escapar dos seus apartamentos porque tudo estava em chamas", disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko, à televisão. Três crianças estão entre os mortos. O número de vítimas fatais pode aumentar, com cerca de 25 pessoas ainda desaparecidas. Oksana Kobel tinha esperança de que o seu filho, num apartamento no nono andar quando o ataque ocorreu, fosse encontrado com vida. "Fui trabalhar e ouvi as explosões. Liguei para ele e disse: 'Bohdan, vá para o abrigo, vista-se'. Ele respondeu: 'Mãe, já estou acordado, tudo vai ficar bem'".

A Polónia, membro da NATO que faz fronteira com a Ucrânia ocidental, fechou temporariamente os aeroportos de Rzeszów e Lublin, no sudeste do país, e acionou aeronaves polacas e aliadas como medida de precaução para proteger o espaço aéreo. Zelensky pede mais pressão sobre a Rússia A Rússia lançou o ataque enquanto o presidente Volodymyr Zelensky viajava para a Turquia, para um encontro destinado a reativar as negociações de paz com a Rússia, após uma breve viagem pelas capitais europeias. Zelensky instou os aliados a aumentar a pressão sobre a Rússia para que esta ponha fim à guerra na Ucrânia, que já dura há quase quatro anos, inclusive fornecendo a Kiev mais mísseis de defesa aérea. "Cada ataque descarado contra a vida normal mostra que a pressão sobre a Rússia é insuficiente. Sanções eficazes e assistência à Ucrânia podem mudar isso", disse o chefe de Estado na rede social X. O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou que a Ucrânia "trará o horrível assassinato cometido pela Rússia... para o centro das atenções na reunião de amanhã do Conselho de Segurança da ONU".