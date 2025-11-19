“Cooperação entre países para respeito pelos direitos das crianças não é caridade, é responsabilidade”

Existe há 35 anos e é descrita como a convenção mais ratificada. Trata-se da Convenção dos Direitos Humanos da Criança que precisa de se consolidar mais, numa altura em que o mundo enfrenta vários conflitos e problemas em diferentes geografias do globo.

Bertrand Bainvel, representante da UNICEF nas instituições da União Europeia, e diretor do escritório de parcerias da organização das Nações Unidas, diz que há um facto que nenhum Estado pode esquecer: “A cooperação não é um ato de caridade, mas sim de responsabilidade."

Bainvel defende que as missões não podem olhar para a mera sobrevivência das crianças, sobrevivência a que têm direito de acordo com a Convenção, mas também para a aprendizagem e proteção.

O responsável da UNICEF em Bruxelas diz que o caminho da organização tem sido “lembrar” a comunidade internacional que é preciso colocar os direitos das crianças na agenda porque esta é uma questão também ela “moral”.

“O atual contexto geopolítico está a mudar a vida de milhões de crianças. Guerras e conflitos armados estão a separar famílias e as deslocações atingiram níveis históricos, com mais de 43 milhões de pessoas desalojadas em todo o mundo, sendo metade delas crianças. Além disso, o ritmo das alterações climáticas está a perturbar profundamente a vida das crianças”, afirma.

O ano passado foi negro. “Foi o pior ano já registado desde a Segunda Guerra Mundial com 240 milhões de crianças a precisas da nossa ajuda. A pobreza e a desigualdade estão a aumentar e as consequências da redução do financiamento para o desenvolvimento humanitário são graves."

O desinvestimento dos Estados é evidente e traduz-se “em menos salas de aula, menos vacinas, menos espaços seguros para as crianças que mais precisam".

"Esta não é apenas uma crise de recursos, é uma crise de solidariedade”, acrescenta.

"Quando o financiamento é cortado, não se trata de programas abstratos, trata-se de refeições para crianças em regiões atingidas pela seca, apoio psicossocial para aqueles traumatizados pela guerra e vacinas que previnem surtos mortais”, enfatiza, ainda.

Numa altura em que a Europa olha muito para a segurança, este responsável da UNICEF diz que o tema não deve ficar reduzido apenas a fronteiras físicas e proteção geral do país, não devendo ser esquecido que é importante garantir segurança à sociedade e naturalmente às crianças. O superior interesse da criança “não pode ser esquecido e tem de voltar às agendas”.

Bertrand Bainvel falava na conferência da UNICEF, no CCB, em Lisboa. organizada a pretexto dos 35 anos da Convenção dos Direitos Humanos da Criança, sob o tema "A Infância entre fronteiras e desafios: que caminho a seguir?", na qual a presidente do Instituto Camões, Florbela Paraiba, apontou a pandemia como um retrocesso no direito das crianças.

“Muitas crianças, meninas, não voltaram à escola porque casaram, ou começaram a trabalhar”, “a taxa de absentismo é grande no sexo feminino”, relatando o que se tem assistido no terreno no âmbito de vários projetos do Instituto.

Relatando experiências em países africanos, disse que o grande problemas é conseguir “mantê-las na escola”, sublinhando a ideia de que um “mulher educada promove educação das famílias”.

A UNICEF, a agência das Nações Unidas para a promoção dos direitos da criança, diz que 1,3 milhões de pessoas em Portugal já relataram ter sofrido algum tipo de abuso emocional ou físico na infância.

Em 2023, foram registados mais de mil crimes de abuso sexual. Dos casos de violência e abusos sexuais, sabe-se que uma em cada três vítimas de violência doméstica foi vítima quando tinha menos de 16 anos.