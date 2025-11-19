​Descrentes no amor e com tendências suicidas. Homens britânicos "estão numa encruzilhada"

Um em cada quatro homens no Reino Unido não acredita no amor, revela um estudo intitulado "State of UK Men", que adianta que 42% dos inquiridos pensou, nas duas semanas anteriores a ter respondido ao inquérito, em suicídio ou em magoar-se fisicamente.

O documento, da responsabilidade da Equimundo e a Beyond Equality, aponta ainda para uma elevada percentagem – 63% – de homens que considera que ninguém quer saber se os homens estão bem.

O estudo revela ainda que mais de metade dos inquiridos está “constantemente preocupado” em manter um teto sob a sua cabeça e a dos seus familiares.

Pelo lado positivo, o mesmo estudo refere que 91% dos homens e mulheres afirmam que a amizade é a qualidade que mais associam ao ser homem hoje em dia e 81% dos homens afirmam que ser pai é o melhor trabalho do mundo.

“Este relatório revela que os homens no Reino Unido estão numa encruzilhada. Muitos homens enfrentam insegurança, solidão e desconexão, mas também demonstram um claro desejo de cuidado, comunidade e propósito”, lê-se nas páginas finais do documento.

O estudo aponta ainda para 75% dos homens como defensores da igualdade salarial entre géneros e que acreditam que o mundo seria melhor se todos tivessem os mesmo direitos e oportunidades. Ainda assim, metade acredita que “a vida é mais difícil para os homens do que para as mulheres”.

Neste capítulo, mais de 50% acredita que “o feminismo se trata de favorecer as mulheres em detrimento dos homens” e 28% dizem que “os homens deveriam ser mais respeitados na sociedade”.