Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Descrentes no amor e com tendências suicidas. Homens britânicos "estão numa encruzilhada"

19 nov, 2025 - 18:15 • Cristina Nascimento

Foram questionados 2.100 homens e mulheres em vários pontos do Reino Unido. 81% dos homens que respondeu ao documento diz que ser pai é o melhor emprego do mundo.

A+ / A-

Um em cada quatro homens no Reino Unido não acredita no amor, revela um estudo intitulado "State of UK Men", que adianta que 42% dos inquiridos pensou, nas duas semanas anteriores a ter respondido ao inquérito, em suicídio ou em magoar-se fisicamente.

O documento, da responsabilidade da Equimundo e a Beyond Equality, aponta ainda para uma elevada percentagem – 63% – de homens que considera que ninguém quer saber se os homens estão bem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O estudo revela ainda que mais de metade dos inquiridos está “constantemente preocupado” em manter um teto sob a sua cabeça e a dos seus familiares.

Pelo lado positivo, o mesmo estudo refere que 91% dos homens e mulheres afirmam que a amizade é a qualidade que mais associam ao ser homem hoje em dia e 81% dos homens afirmam que ser pai é o melhor trabalho do mundo.

“Este relatório revela que os homens no Reino Unido estão numa encruzilhada. Muitos homens enfrentam insegurança, solidão e desconexão, mas também demonstram um claro desejo de cuidado, comunidade e propósito”, lê-se nas páginas finais do documento.

O estudo aponta ainda para 75% dos homens como defensores da igualdade salarial entre géneros e que acreditam que o mundo seria melhor se todos tivessem os mesmo direitos e oportunidades. Ainda assim, metade acredita que “a vida é mais difícil para os homens do que para as mulheres”.

Neste capítulo, mais de 50% acredita que “o feminismo se trata de favorecer as mulheres em detrimento dos homens” e 28% dizem que “os homens deveriam ser mais respeitados na sociedade”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?