Dois mortos e oito detidos em nova operação policial no Rio de Janeiro

Há pelo menos dois mortos e oito detidos na sequência de uma nova operação policial no Rio de Janeiro, Brasil, esta quarta-feira.

De acordo com a CNN Brasil, há, ainda, quatro feridos a registar, numa nova fase da Operação Contenção contra a expansão territorial do Comando Vermelho na Zona oeste.

Já foram apreendidas armas e munições e descoberto um sistema estruturado instalado na Comunidade da Vila Kennedy, que funcionava como base estratégica.

No final de outubro, mais de 130 pessoas morreram, depois da megaoperação. Pelo menos 2.500 agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro saíram das esquadras na terça-feira para cumprir quase 100 mandados de prisão.

Organizações não-governamentais e o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) vieram criticar a brutalidade da operação. “Estamos horrorizados com a operação policial em curso nas favelas do Rio de Janeiro, que, segundo relatos, já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro agentes da polícia”, escreveu, na altura, o ACNUDH, na sua conta oficial da plataforma X.