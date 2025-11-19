“El Jefe” das pistas: ex-atleta olímpico tornou-se barão da droga

Durante anos, Ryan Wedding deslizou por encostas cobertas de neve com a bandeira do Canadá ao peito. Hoje, é descrito pelas autoridades dos Estados Unidos como um barão da droga e foi formalmente acusado de encomendar o homicídio de uma testemunha, conta o "Guardian".

A acusação, agora tornada pública, refere que Wedding mandou matar Jonathan Acebedo-Garcia, um antigo colaborador do seu cartel, num restaurante em Medellín, Colômbia, de modo a que este não pudesse testemunhar num processo.

“Estamos a caminho. Vamos encontrá-lo. E será responsabilizado pelos seus crimes”, disse a procuradora-geral Pam Bondi, ao anunciar o reforço das acusações contra o ex-atleta de 43 anos, também conhecido pelos nomes “El Jefe”, “Giant” e “Public Enemy”.

Segundo as autoridades, Wedding liderava uma rede que movimentava centenas de quilos de cocaína da Colômbia até ao Canadá, passando pelo México e pelo sul da Califórnia, numa operação com lucros estimados em mais de mil milhões de euros por ano.

Na mesma investigação, foi detido o advogado canadiano Deepak Paradkar, de Ontário, acusado de ter incentivado Wedding a eliminar a testemunha. “Se matares esta testemunha, o caso será arquivado”, terá afirmado Paradkar, segundo o procurador adjunto Bill Essayli.

As autoridades canadianas anunciaram ainda a detenção de Atna Onha, residente em Montreal, que enfrentará acusações de conspiração para cometer homicídio no mesmo caso.

“Ryan Wedding é uma versão moderna de Pablo Escobar”, disse o director do FBI, Kash Patel. “É o novo El Chapo Guzmán.”

O Departamento de Estado norte-americano subiu a recompensa pela captura de Wedding de 10 para 15 milhões de dólares (cerca de 13,9 milhões de euros). O Departamento do Tesouro também impôs sanções a Wedding e a nove outros elementos da organização.

Wedding nasceu em Thunder Bay, Ontário, e representou o Canadá nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, em Salt Lake City, onde ficou em 24.º lugar na prova de slalom gigante paralelo. Em 2010, foi condenado por tráfico de droga após tentar comprar cocaína a um agente infiltrado do governo norte-americano.

Desde então, construiu uma rede de narcotráfico com ramificações internacionais.