Emails de Epstein fazem a primeira "vítima"? Ex-secretário do Tesouro sai da OpenAI

19 nov, 2025 - 18:27 • Reuters
O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, demitiu-se do conselho da OpenAI (empresa responsável pelo ChatGPT), anunciou o próprio esta quarta-feira, dias depois de o Congresso ter divulgado documentos que mostram que Summers tinha uma relação próxima com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.
Summers, também ex-presidente da Universidade de Harvard, disse na segunda-feira que se afastaria de todos os seus compromissos públicos, acrescentando que a medida visava "reconstruir a confiança e reparar as relações com as pessoas mais próximas".
O fogo cruzado sobre Summers teve início depois de o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA ter divulgado documentos que detalhavam uma correspondência contínua entre Summers e Epstein. A Universidade de Harvard, onde Summers ainda é professor, vai abrir uma nova investigação sobre indivíduos incluídos nos e-mails de Epstein, declarou um porta-voz da universidade, sem mencionar Summers especificamente.
"Larry decidiu renunciar ao cargo no Conselho de Administração da OpenAI e nós respeitamos a sua decisão. Agradecemos as suas muitas contribuições e a perspetiva que trouxe ao Conselho", disse, por sua vez, o conselho de administração da OpenAI, em comunicado.
A medida surge um dia depois de o Congresso norte-americano, controlado pelos republicanos, ter votado quase unanimemente a favor da divulgação dos ficheiros do Departamento de Justiça sobre Epstein, um resultado contra o qual o Presidente Donald Trump lutou durante meses antes de mudar de posição.
Nos últimos dias, Trump ordenou ao Departamento de Justiça dos EUA que investigasse os seus laços e os de outros democratas proeminentes com Epstein, numa tentativa de desviar o foco da sua própria relação com o criminoso sexual condenado. Trump garantiu não ter qualquer ligação com os crimes de Epstein, de quem foi amigo durante anos.
Há meses que o escândalo Epstein tem sido uma pedra no sapato político de Trump, em parte porque amplificou teorias da conspiração sobre Epstein aos seus próprios apoiantes MAGA. Esta foi uma das razões apontadas para a queda das suas taxas de aprovação, que atingiram um novo mínimo de 38% numa sondagem Reuters/Ipsos realizada esta semana. Apenas 20% dos norte-americanos aprovam a forma como Trump lidou com esta questão específica.
Muitos eleitores de Trump acreditam que a sua administração deu cobertura às relações de Epstein com figuras poderosas e contribuiu para ocultar detalhes sobre a sua morte numa prisão de Manhattan, em 2019, oficialmente devido a suicídio.
Summers, democrata, foi secretário do Tesouro do ex-Presidente Bill Clinton e diretor do Conselho Económico Nacional do ex-Presidente Barack Obama. Integrava o conselho da OpenAI desde o final de 2023, após a breve demissão do CEO da empresa criadora do ChatGPT, Sam Altman.
Outras empresas importantes com ligações a Summers incluem a Skillsoft, empresa de tecnologia educativa onde é membro do conselho desde 2021, e o Santander, onde preside ao conselho consultivo internacional do banco.