Emails de Epstein fazem a primeira "vítima"? Ex-secretário do Tesouro sai da OpenAI

O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, demitiu-se do conselho da OpenAI (empresa responsável pelo ChatGPT), anunciou o próprio esta quarta-feira, dias depois de o Congresso ter divulgado documentos que mostram que Summers tinha uma relação próxima com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Summers, também ex-presidente da Universidade de Harvard, disse na segunda-feira que se afastaria de todos os seus compromissos públicos, acrescentando que a medida visava "reconstruir a confiança e reparar as relações com as pessoas mais próximas".

O fogo cruzado sobre Summers teve início depois de o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA ter divulgado documentos que detalhavam uma correspondência contínua entre Summers e Epstein. A Universidade de Harvard, onde Summers ainda é professor, vai abrir uma nova investigação sobre indivíduos incluídos nos e-mails de Epstein, declarou um porta-voz da universidade, sem mencionar Summers especificamente.

"Larry decidiu renunciar ao cargo no Conselho de Administração da OpenAI e nós respeitamos a sua decisão. Agradecemos as suas muitas contribuições e a perspetiva que trouxe ao Conselho", disse, por sua vez, o conselho de administração da OpenAI, em comunicado.

A medida surge um dia depois de o Congresso norte-americano, controlado pelos republicanos, ter votado quase unanimemente a favor da divulgação dos ficheiros do Departamento de Justiça sobre Epstein, um resultado contra o qual o Presidente Donald Trump lutou durante meses antes de mudar de posição.