EUA e Rússia elaboram plano de paz para a Ucrânia com concessões territoriais

19 nov, 2025 - 18:31 • Redação

A administração Trump e responsáveis russos redigiram um novo plano de paz que prevê concessões significativas da Ucrânia. A proposta, com 28 pontos, inclui a cedência de território e o corte da ajuda militar dos EUA.

A+ / A-

A administração Trump e responsáveis russos elaboraram um plano de paz para a Ucrânia que contempla concessões territoriais e militares, de acordo com com o “Financial Times”. A proposta foi apresentada esta semana a Kiev pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff.



O plano, com 28 pontos, está ainda numa fase preliminar, mas já foi discutido com o atual secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov.

Durante o encontro em Miami, Witkoff deixou claro que gostaria que o Presidente Volodymyr Zelensky aceitasse os termos, apesar de incluírem linhas vermelhas há muito rejeitadas por Kiev.

A proposta prevê que a Ucrânia ceda o resto da região de Donbass — incluindo áreas atualmente sob controlo ucraniano — e que reduza para metade o seu exército. Além disso, o país teria de abdicar de categorias-chave de armamento e aceitar o fim da assistência militar dos EUA, pondo em causa a capacidade de defesa perante futuras agressões russas.

Entre outras exigências, o plano também estipula o reconhecimento do russo como língua oficial na Ucrânia e o reconhecimento formal da Igreja Ortodoxa Russa no país.

Uma das fontes ouvidas pelo “FT” descreveu o documento como sendo “muito genérico e fortemente inclinado a favor da Rússia”. Outra afirmou que o plano era “muito confortável para Putin”.

Um responsável ucraniano, informado sobre o conteúdo da proposta, considerou que esta está alinhada com as exigências mais duras de Moscovo e que seria inaceitável sem alterações substanciais.

