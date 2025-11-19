Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

Falha interna de bots provocou interrupção de serviços, diz Cloudfare

19 nov, 2025 - 17:00 • Lusa

Problema "não foi causado, direta ou indiretamente, por um ciberataque ou por qualquer atividade maliciosa", informou esta quarta-feira o cofundador e diretor executivo da Cloudflare.

A+ / A-

A Cloudflare esclareceu esta quarta-feira que a recente interrupção na sua rede não foi causada por um ciberataque ou atividade maliciosa, mas por uma falha num sistema de gestão de bots (programas de software que executam tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas).

A empresa de serviços de segurança de internet e servidores sofreu uma interrupção nos seus serviços na terça-feira, o que impediu os utilizadores de aceder a serviços como a rede social X (antigo Twitter) ou o chatbot ChatGPT.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Embora o incidente tenha sido resolvido em poucas horas, o cofundador e diretor executivo da Cloudflare, Matthew Prince, explicou que o problema "não foi causado, direta ou indiretamente, por um ciberataque ou por qualquer atividade maliciosa".

Em comunicado, citado pela agência Europa Press, o responsável detalhou que inicialmente havia suspeitas erradas de que as falhas fossem causadas por um ataque em grande escala, através de uma ação maliciosa em que o atacante envia muitas solicitações ao mesmo servidor ao mesmo tempo, com a intenção de sobrecarregá-lo.

Nesta situação, o servidor não consegue lidar com todas as solicitações e nega o acesso ao serviço.

"Apagão" global. Cloudflare assegura que problema está ultrapassado

"Apagão" global. Cloudflare assegura que problema está ultrapassado

Serviço esteve em baixo um pouco por todo o planet(...)

No entanto, a Cloudflare acabou por identificar corretamente o problema, dizendo ter ocorrido devido a uma alteração nas permissões de um dos seus sistemas de bases de dados, o que, por sua vez, causou uma má configuração de consultas num sistema dedicado a limitar o tráfego de 'bots', provocando uma falha no 'software'.

Essa alteração nas permissões do sistema de bases de dados fez com que fossem geradas várias entradas num 'ficheiro de características' utilizado pelo sistema de gestão de 'bots', que duplicou de tamanho, propagando-se por toda a rede.

O 'software' destinado a encaminhar o tráfego através da rede da empresa utiliza este 'ficheiro de características' para "manter atualizado o sistema de gestão de 'bots' face às ameaças em constante evolução".

Neste sentido, Matthew Prince explicou que o 'ficheiro de características' ultrapassou o limite de tamanho suportado pelo 'software', causando uma falha no seu funcionamento e impedindo o acesso aos 'sites' dos clientes.

O responsável da empresa refletiu que se trata da "pior interrupção do serviço da Cloudflare desde 2019", pelo que lamentou os transtornos causados e afirmou que qualquer interrupção dos seus sistemas "é inaceitável".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?