Falha interna de bots provocou interrupção de serviços, diz Cloudfare

A Cloudflare esclareceu esta quarta-feira que a recente interrupção na sua rede não foi causada por um ciberataque ou atividade maliciosa, mas por uma falha num sistema de gestão de bots (programas de software que executam tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas).

A empresa de serviços de segurança de internet e servidores sofreu uma interrupção nos seus serviços na terça-feira, o que impediu os utilizadores de aceder a serviços como a rede social X (antigo Twitter) ou o chatbot ChatGPT.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Embora o incidente tenha sido resolvido em poucas horas, o cofundador e diretor executivo da Cloudflare, Matthew Prince, explicou que o problema "não foi causado, direta ou indiretamente, por um ciberataque ou por qualquer atividade maliciosa".

Em comunicado, citado pela agência Europa Press, o responsável detalhou que inicialmente havia suspeitas erradas de que as falhas fossem causadas por um ataque em grande escala, através de uma ação maliciosa em que o atacante envia muitas solicitações ao mesmo servidor ao mesmo tempo, com a intenção de sobrecarregá-lo.

Nesta situação, o servidor não consegue lidar com todas as solicitações e nega o acesso ao serviço.