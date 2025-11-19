Fundação Oceano Azul na COP30. “Oceanos querem marcar golos na casa do clima”

A Fundação Oceano Azul quer que a declaração final da COP30 na Amazónia já inclua uma referência à proteção de 30% do oceano até 2030.

França, Brasil e Portugal são alguns países que vão criar um grupo de trabalho para que a proteção do oceano entre nas contas de redução de emissões. No entanto, o presidente executivo da Fundação sediada em Lisboa está em Belém do Pará a fazer pressão para que se reconheça já nesta cimeira a importância da proteção oceânica para o combate às alterações climáticas.

“Ligar o oceano ao clima é fazer questão de que, na documentação aprovada nesta COP30, haja uma declaração inequívoca, explícita e expressa do grande outro objetivo da Humanidade assumido na cimeira de Kunming-Montreal em 2022, de chegarmos a 2030 com 30% da natureza do planeta protegido, incluindo 30% do oceano”, explica Tiago Pitta e Cunha à Renascença.

Outro objetivo ambicionado pela Fundação Oceano Azul é a inclusão dos oceanos como ponto da agenda das Conferências do Clima. Tiago Pitta e Cunha espera que isso aconteça já na próxima COP, sobretudo se a Austrália ficar com essa missão.

“É uma das grandes candidatas a organizar a COP, o que significaria que teria lugar no Oceano Pacífico, onde encontramos todos aqueles Estados-ilhas em vias de desenvolvimento, que são dos principais interessados num ponto de agenda para o oceano nas COP do clima, por serem os principais afetados pelas alterações climáticas, desde logo pela subida do nível das águas”, argumenta o presidente executivo da Fundação Oceano Azul.

Reduzir emissões por via do oceano

Pitta e Cunha saúda a adesão de Portugal ao grupo de trabalho que Brasil e França lançaram para a implementação das chamadas “NDC Azuis”. Este seria um mecanismo em que as contribuições de cada país (NDC) poderiam integrar as ações de proteção do oceano. Seria algo fulcral para países com vasta área marinha, mas também uma decisão em linha com a argumentação da Fundação Oceano Azul.

“Os oceanos são o maior regulador do clima da Terra. Sabemos da importância que têm as correntes marinas para regular a temperatura e como é que a Europa beneficia de invernos tão suaves comparativamente com as mesmas latitudes do continente americano por causa da corrente do Golfo que está a ser afetada pelas alterações climáticas, a reduzir a sua velocidade de movimentação e tudo isso é muito preocupante para os cientistas. E é neste sentido que o oceano tem de ser reequacionado nestas semanas”, sustenta o presidente executivo da Fundação Oceano Azul.

O grupo agora criado baseia-se em evidência científica que mostra que ações na área oceânica, como a eliminação progressiva da exploração offshore de petróleo e gás, a descarbonização da navegação marítima e o aumento das áreas marinhas protegidas podem reduzir até 35% as emissões de gases com efeito de estufa.

Os países que fazem parte desta plataforma são Austrália, Bélgica, Brasil, Camboja, Canadá, Fiji, Chile, França, Indonésia, Madagascar, México, Quénia, Palau, Portugal, Seychelles, Singapura e Reino Unido.

Marcar golos em vários campos

Se esta é a 30.ª Conferência do Clima, a área dos Oceanos vai ter também as suas COP a partir do próximo ano, uma vez que vai entrar em vigor em 2026 o Tratado BBNJ que regula as atividades no alto mar. Mas uma COP não anula a outra, defende Tiago Pitta e Cunha.

“O Tratado do Alto Mar e as suas COP, não conseguindo ser o equivalente do clima para o oceano, começam a colmatar a lacuna original da ausência do oceano da arquitetura jurídica climática criada em 1992. O processo do oceano está vivo, a última Conferência das Nações Unidas em Nice provou-o como acontecerá com a próxima. Mas não chega ‘jogar em casa’ no oceano. O oceano tem que começar a ‘ganhar fora’, para usar uma expressão futebolística, e jogar ‘na casa’ do clima e jogar na casa da biodiversidade”, sustenta Tiago Pitta e Cunha, antecipando 2026 como novo ano de progresso na agenda do Oceano.