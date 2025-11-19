Incêndio atinge pelo menos 170 edifícios na cidade de Oita no Japão

19 nov, 2025 - 07:59 • Lusa
Uma pessoa está desaparecida e outras 175 foram retiradas devido a um grande incêndio, que atingiu, pelo menos, 170 edifícios numa zona residencial do Japão, informaram hoje as autoridades locais.
De acordo com a NHK, emissora pública do país, os bombeiros ainda se encontram a lutar para extinguir o incêndio na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, no sul do arquipélago, enquanto o fogo se espalhava pela floresta próxima.
Vídeos filmados na terça-feira à noite mostraram bombeiros a apagar chamas gigantes que devastavam casas, enquanto as pessoas eram levadas para um centro de evacuação improvisado.
O incêndio começou na terça-feira à noite, levando à retirada dos moradores de 115 casas, num total de 175 pessoas, informou o governo regional num comunicado.
Pelo menos, 170 edifícios foram atingidos pelas chamas.
O governador da prefeitura de Oita solicitou apoio ao exército, de acordo com o comunicado.
Uma pessoa continua desaparecida e 300 casas em parte de Oita estão sem eletricidade, acrescenta a mesma fonte.