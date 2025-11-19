Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio atinge pelo menos 170 edifícios na cidade de Oita no Japão

19 nov, 2025 - 07:59 • Lusa

Uma pessoa continua desaparecida e 300 casas em parte de Oita estão sem eletricidade.

A+ / A-

Uma pessoa está desaparecida e outras 175 foram retiradas devido a um grande incêndio, que atingiu, pelo menos, 170 edifícios numa zona residencial do Japão, informaram hoje as autoridades locais.

De acordo com a NHK, emissora pública do país, os bombeiros ainda se encontram a lutar para extinguir o incêndio na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, no sul do arquipélago, enquanto o fogo se espalhava pela floresta próxima.

Vídeos filmados na terça-feira à noite mostraram bombeiros a apagar chamas gigantes que devastavam casas, enquanto as pessoas eram levadas para um centro de evacuação improvisado.

O incêndio começou na terça-feira à noite, levando à retirada dos moradores de 115 casas, num total de 175 pessoas, informou o governo regional num comunicado.

Pelo menos, 170 edifícios foram atingidos pelas chamas.

O governador da prefeitura de Oita solicitou apoio ao exército, de acordo com o comunicado.

Uma pessoa continua desaparecida e 300 casas em parte de Oita estão sem eletricidade, acrescenta a mesma fonte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 19 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?