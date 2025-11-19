Ouvir
Investimentos “irracionais” em IA podem gerar bolha, diz CEO da Google

19 nov, 2025 - 00:32 • Redação

Sundar Pichai reconhece avanços “extraordinários” na inteligência artificial, mas alerta para sinais de irracionalidade nos investimentos. CEO da Alphabet diz que nem a Google estaria imune a uma eventual bolha no setor.

O presidente executivo da Alphabet, Sundar Pichai, admite que o atual crescimento explosivo do setor da inteligência artificial (IA) está a ser marcado por alguns sinais de “irracionalidade”, alertando que nenhuma empresa, incluindo a Google, estaria imune aos efeitos de uma eventual bolha.

Em entrevista à “BBC”, Pichai disse que os investimentos em IA vivem um momento “extraordinário”, mas advertiu para os perigos de um entusiasmo desmedido, comparando a situação actual com o período da bolha das empresas ponto.com no final da década de 1990.

“Acho que nenhuma empresa será imune, incluindo a nossa,” disse o responsável, sublinhando que, apesar de a Google ter uma estrutura tecnológica integrada, desde chips até plataformas como o YouTube, também poderia ser afetada por uma correção no mercado.

Recordando os ciclos anteriores de investimento tecnológico, Pichai afirmou: “Claramente houve investimento excessivo na internet, mas ninguém hoje questiona a sua importância. Espero o mesmo da IA: há racionalidade, mas também elementos de irracionalidade.”

O líder da Alphabet também abordou os desafios energéticos do setor, referindo que o consumo energético da IA representou 1,5% da eletricidade global em 2024, e alertou para a necessidade de acelerar o desenvolvimento de novas fontes de energia para evitar constrangimentos económicos.

Apesar disso, reconheceu que o aumento do consumo energético comprometeu o ritmo previsto para alcançar a neutralidade carbónica: “A taxa de progresso que esperávamos será afetada, mas mantemos o objetivo de atingir zero emissões líquidas até 2030.”

Relativamente ao impacto no mercado de trabalho, Pichai classificou a IA como “a tecnologia mais profunda alguma vez desenvolvida”, admitindo disrupções sociais e mudanças na natureza do trabalho, mas também novas oportunidades: “As profissões vão manter-se, mas quem souber usar estas ferramentas terá vantagens.”

