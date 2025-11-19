Irão rejeita resolução adotada pela ONU sobre Gaza

O Irão declarou que a resolução adotada pelo Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza priva o povo palestiniano dos seus direitos fundamentais ao estabelecer um sistema de tutela internacional, divulgou esta quarta-feira a imprensa internacional.

"Muitas das disposições desta resolução são contrárias aos direitos legítimos do povo palestiniano e, ao impor uma espécie de sistema de tutela na Faixa de Gaza, priva o povo palestiniano dos seus direitos fundamentais", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano num comunicado divulgado na noite de terça-feira, citado esta quarta-feira pela agência de notícias EFE.

A diplomacia iraniana considerou que a resolução viola "especialmente o direito à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente com Jerusalém oriental como capital".

O Irão manifestou o seu apoio a "ações internacionais ou regionais que coloquem um fim ao genocídio e aos crimes do regime sionista" na Palestina, mas rejeitou iniciativas que "legitimem a ocupação da Faixa de Gaza" por Israel.

A resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, baseada no acordo de 20 pontos elaborado pelo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi adotada na segunda-feira com 13 votos a favor e abstenções da China e da Rússia.