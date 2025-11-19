Lula regressa a Belém para destravar negociações da COP30

19 nov, 2025 - 23:13 • Fábio Monteiro com Lusa
O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, regressou esta quarta-feira a Belém, onde decorre a cimeira do clima das Nações Unidas (COP30), com o objetivo de relançar as negociações sobre um dos pontos mais controversos: a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.
Durante o dia, Lula da Silva reuniu-se com vários blocos de países e grupos de interesse. Entre os encontros, destacou-se a reunião com a União Europeia, onde estiveram presentes o comissário europeu do Clima, Wopke Hoekstra, e representantes de três Estados-membros: Portugal, França e Alemanha, além do ministro dinamarquês do Ambiente, em nome da presidência rotativa do Conselho da UE.
A ministra portuguesa do Ambiente e Energia relatou que "uma grande parte da reunião" foi dedicada ao roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A proposta, liderada pelo Brasil, pretende ser uma decisão formal da cimeira.
COP 30
Um roteiro para acabar com os combustíveis fósseis(...)
"Explicaram-nos que é uma esperança, é um caminho, não é uma meta para amanhã imposta, não é uma meta vinculativa", afirmou Maria da Graça Carvalho, referindo que Portugal apoia esta abordagem.
O plano brasileiro — a que se referem como "rota do caminho" — visa combinar ambição na mitigação com ambição na adaptação, ou seja, reduzir emissões e, simultaneamente, apoiar países vulneráveis às alterações climáticas.
"Defendeu que a adaptação é importantíssima para os países em desenvolvimento e para os pequenos Estados insulares e Portugal partilha esse sentir", disse a ministra, lembrando que o território nacional está fortemente exposto a fenómenos climáticos extremos.
Além do encontro com a União Europeia, Lula teve reuniões com representantes da China, Indonésia, Índia, países árabes, o grupo africano, os pequenos Estados insulares, a sociedade civil, povos indígenas e o setor privado.