Pelo menos 9 mortos em ataque russo contra cinco regiões ucranianas

19 nov, 2025 - 08:43 • Lusa
Pelo menos nove pessoas morreram esta quarta-feira na Ucrânia durante um ataque russo com drones e mísseis contra cinco regiões do país, disse o Presidente Volodymyr Zelensky, através das redes sociais.
A morte dos nove civis ocorreu na região de Ternopil, a oeste da Ucrânia.
De acordo com o chefe de Estado ucraniano, a Rússia atacou na manhã desta quarta-feira cinco regiões no oeste da Ucrânia usando 470 aparelhos aéreos não tripulados (drones) e 48 mísseis de vários tipos.
O ataque provocou ainda danos em instalações de abastecimento de energia e outras infraestruturas civis.
Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.
Segundo o Ministério da Defesa russo o ataque ucraniano, durante a madrugada, o maior número de abates ocorreu sobre o Mar Negro, onde foram neutralizados 16 drones.
Outros nove drones ucranianos foram destruídos sobre o Mar de Azov, sul da Ucrânia.