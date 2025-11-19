Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pelo menos 9 mortos em ataque russo contra cinco regiões ucranianas

19 nov, 2025 - 08:43 • Lusa

A morte dos nove civis ocorreu na região de Ternopil.

A+ / A-

Pelo menos nove pessoas morreram esta quarta-feira na Ucrânia durante um ataque russo com drones e mísseis contra cinco regiões do país, disse o Presidente Volodymyr Zelensky, através das redes sociais.

A morte dos nove civis ocorreu na região de Ternopil, a oeste da Ucrânia.

De acordo com o chefe de Estado ucraniano, a Rússia atacou na manhã desta quarta-feira cinco regiões no oeste da Ucrânia usando 470 aparelhos aéreos não tripulados (drones) e 48 mísseis de vários tipos.

O ataque provocou ainda danos em instalações de abastecimento de energia e outras infraestruturas civis.

Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.

Segundo o Ministério da Defesa russo o ataque ucraniano, durante a madrugada, o maior número de abates ocorreu sobre o Mar Negro, onde foram neutralizados 16 drones.

Outros nove drones ucranianos foram destruídos sobre o Mar de Azov, sul da Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?