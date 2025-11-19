Portugueses em Newark apreensivos após novas rusgas anti-imigração ilegal

A empresa de um português, localizada na cidade norte-americana de Newark, estado de Nova Jérsia, voltou esta quarta-feira a ser alvo de rusgas anti-imigração ilegal, uma situação que deixou a comunidade portuguesa apreensiva. Ao início da manhã desta quarta-feira, dezenas de agentes, incluindo do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e do Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), entraram na Ocean Seafood Depot, empresa dedicada à comercialização de marisco em Newark, no nordeste dos Estados Unidos da América (EUA). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A empresa, propriedade do português Luís Janota, já havia sido alvo de rusgas em janeiro deste ano, poucos dias após a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, que prometeu a "maior deportação em massa da história" do país. Testemunhas disseram à Lusa que os agentes entraram na empresa e foram separando os trabalhadores com estatuto regularizado dos restantes, sendo que quem estava em situação legal recebeu uma pulseira vermelha e foi autorizado a deixar o local. Os restantes terão ficado retidos no interior do estabelecimento comercial e posteriormente levados em carrinhas com vidros escuros, segundo testemunhas que não quiseram ser identificadas, que indicaram ainda que os agentes tinham uma lista de pessoas que procuravam. Imagens captadas no local mostravam os polícias de rosto coberto e sem identificação visível, uma prática que vem sendo recorrente por parte dos agentes do ICE.

An immigration raid was launched in Newark this morning at Ocean Seafood Depot



Remember Democrats, ICE wouldn't be here if you didn't let illegals flood our state pic.twitter.com/oVsePuErNy — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) November 19, 2025

À Lusa, a empresária luso-americana Isabelle Coelho-Marques, fundadora da empresa de relações públicas Plusable e que atua no estado norte-americano de Nova Jérsia, denunciou um clima de receio e apreensão que se instalou na comunidade portuguesa após as novas rusgas. "Com as investidas do ICE no Ironbound, este bairro da cidade Newark conhecido pela forte presença portuguesa e brasileira. O sentimento é de muita apreensão. O bairro do Ironbound não foi apenas moldado pelo contributo imigrante, como continua a ser uma máquina económica cujo motor é a força do trabalho destas comunidades", defendeu. "As atuações do ICE não só assustam o bairro como têm um impacto muito negativo ao nível da economia local", acrescentou a empresária. O porta-voz regional do ICE, Christine Cuttita, descreveu a operação desta quarta-feira como parte de uma "investigação de segurança interna", na qual foi cumprido um "mandado de busca", segundo a imprensa local. A Lusa entrou em contacto com o empresário Luís Janota, mas não obteve resposta.