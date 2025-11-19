​Rapper Sean “Diddy” Combs alvo de novas acusações de agressão sexual

O rapper Sean “Diddy” Combs está a ser investigado por duas novas acusações de agressão sexual. A alegada vítima é o produtor musical Jonathan Hay e as agressões terão acontecido em 2020 e 2021.

De acordo com a ABC News, Hay acusa “Diddy” de, numa ocasião, ter forçado Hay a fazer-lhe sexo oral e, noutra ocasião, a assistir a um momento de masturbação do rapper.

As acusações estão a ser investigadas pela polícia de Los Angeles.

No início do mês o músico foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por crimes relacionados com prostituição.

Sean “Diddy” Combs tem sido alvo de acusações de agressão física e sexual por dezenas de pessoas, entre as quais antigas namoradas, uma delas com quem manteve um relacionamento durante mais de 10 anos.

Jonathan Hay garante que é uma das vítimas não identificadas que, nos últimos meses, têm revelado terem sido agredidas pelo rapper.

Hay fez essa revelação através de publicações nas redes sociais, entretanto apagadas.