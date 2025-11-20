Ouvir
Aeroporto na Lituânia volta a encerrar devido a balões oriundos da Bielorrússia

20 nov, 2025 - 17:53 • Reuters

Incidente no Aeroporto de Vilnius ocorre horas depois da reabertura das passagens fronteiriças com a Bielorrússia.

A+ / A-

O aeroporto de Vilnius, na Lituânia, foi novamente encerrado esta quinta-feira devido à deteção de balões de contrabandistas, informou o Centro Nacional de Gestão de Crises da Lituânia.

No mês passado, a república báltica fechou as suas passagens fronteiriças com a Bielorrússia em resposta a perturbações no espaço aéreo causadas pelos balões meteorológicos com origem na Bielorrússia, mas reabriu-as esta quinta-feira de manhã.

A Lituânia afirmou que os balões, que provocaram encerramentos nos aeroportos lituanos, são operados por contrabandistas que transportam cigarros ilegais e culpa a passividade do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, classificando-a como uma forma de "ataque híbrido".

Os relatos de incidentes de tráfego aéreo tinham diminuído nas últimas semanas, antes deste novo encerramento.

