Apagão em Paris. Algumas zonas da capital de França estão sem luz

20 nov, 2025 - 07:09 • João Malheiro
[Atualizado às 07h40]
Partes de Paris, capital de França, acordou esta quinta-feira sem luz, segundo a operadora local Enedis.
A Reuters refere que algumas estações de metro e de comboio suburbano ficaram interrompidas até às 08h00.
O apagão chegou a afetar 55 mil residências. Por volta das 7h30, mantêm-se, ainda, quase três mil habitações sem eletricidade.
O apagão terá durado "cinco minutos" tido origem num erro técnico na subestação da RTE - a operadora de rede elétrica francesa - em Issyles-Moulineaux, com uma descarga de 200 megawatts.