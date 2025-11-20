Ouvir
Apagão em Paris. Algumas zonas da capital de França estão sem luz

20 nov, 2025 - 07:09 • João Malheiro

Cerca de três mil casas continuam sem luz.

[Atualizado às 07h40]

Partes de Paris, capital de França, acordou esta quinta-feira sem luz, segundo a operadora local Enedis.

A Reuters refere que algumas estações de metro e de comboio suburbano ficaram interrompidas até às 08h00.

O apagão chegou a afetar 55 mil residências. Por volta das 7h30, mantêm-se, ainda, quase três mil habitações sem eletricidade.

O apagão terá durado "cinco minutos" tido origem num erro técnico na subestação da RTE - a operadora de rede elétrica francesa - em Issyles-Moulineaux, com uma descarga de 200 megawatts.

