"Cala-te, porquinha!". Casa Branca defende Trump após insulto a jornalista

A Casa Branca defendeu esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, após ter chamado "porquinha" a uma jornalista quando questionado sobre o falecido agressor sexual condenado Jeffrey Epstein, afirmando que os comentários do presidente refletem a sua franqueza e transparência. "Se não há nada que o incrimine nestes arquivos, então porque é que", atirou a jornalista com outros colegas, mas foi imediatamente interrompida por Trump.

Na troca de palavras a bordo do Air Force One na semana passada, que desde então se tornou viral, Trump inclinou-se na direção da jornalista, apontou o dedo e disse: “Cala-te, porquinha”, enquanto a profissional pressionava o Presidente dos EUA sobre um e-mail recentemente divulgado de Epstein, no qual o financiador de Nova Iorque afirmava que Trump “sabia acerca das raparigas”.

Questionada esta quinta-feira sobre o incidente, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os eleitores norte-americanos reelegeram Trump pela sua franqueza e que os jornalistas deveriam valorizar a sua abertura ao responder a perguntas. “Trump denuncia notícias falsas quando as vê e fica frustrado com jornalistas que difundem informações falsas”, disse Leavitt durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, sem apresentar qualquer prova de que informações falsas tivessem sido divulgadas. “Mas também proporciona um acesso sem precedentes à imprensa e responde a perguntas quase diariamente.” Na terça-feira, no Salão Oval, Trump chamou “pessoa terrível” a outra jornalista depois de ela ter questionado o Príncipe Herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, sobre o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi e ter perguntado a Trump porque é que não tinha divulgado os ficheiros de Epstein.