Colisão de comboios na República Checa provoca pelo menos 42 feridos

20 nov, 2025 - 09:02 • Lusa

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.

Dois comboios colidiram no sul da República Checa, resultando em 42 feridos, incluindo dois graves. O acidente ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.

Quarenta e duas pessoas ficaram feridas quando dois comboios colidiram hoje no sul da República Checa, anunciaram as equipas de emergência.

"Há 40 pessoas com ferimentos leves e duas com ferimentos graves", disse Petra Kafkova, porta-voz do serviço de ambulâncias, à AFP, acrescentando que o acidente foi relatado às 05h19 TMG.

Martin Kavka, porta-voz da operadora ferroviária Sprava zeleznic, disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos comboios, mas não especificou as circunstâncias do acidente, limitando-se a indicar que foi aberta uma investigação.

